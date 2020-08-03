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≡ Цой ответил, почему случаи пневмонии до 1 августа не вошли в статистику
 
 
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§ NG.kz
Цой ответил, почему случаи пневмонии до 1 августа не вошли в статистику
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39525

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 03.08.20 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр здравоохранения Алексей Цой прокомментировал, почему в статистику по коронавирусу в Казахстане не вошли случаи пневмонии, зарегистрированные до 1 августа.
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* antonK
Re: Цой ответил, почему случаи пневмонии до 1 августа не вошли в...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
824

Регистрация:
06.09.12
Отправлено: 03.08.20 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
осенний период пандемии, а потом зимний...
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§ Тот самый
Re: Цой ответил, почему случаи пневмонии до 1 августа не вошли в...
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
860

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 03.08.20 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А разве бывает пневмония летом? Всегда думал, что с ноября по март. Наверное данные пневмонии за июнь, июль можно было смело включать в статистику.
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§ drakon
Цой ответил, почему случаи пневмонии до 1 августа не вошли в статистику
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19725

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 03.08.20 - 17:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
А разве бывает пневмония летом?

Бывает, я болел, лет 25 назад.
Лежал в больнице... :lol: :-o
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