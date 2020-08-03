Цитата: Маркс:

Интересно, а как у иностранцев будут проверять вощраст, если продавец никогда в глаза их документов не видел и не знает, как они выглядят. Вот покажут ему бумажку с цифрой, а что это такое и с чем ее едят, неизвестно.

Ну конечно - у нас же так много иностранцев, больше чем местных жителей.