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≡ Казахстанцев обязали показывать документы при покупке сигарет и алкоголя
 
 
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§ NG.kz
Казахстанцев обязали показывать документы при покупке сигарет и алкоголя
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39523

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 03.08.20 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане изменились правила продажи алкоголя и табака, теперь продавцы обязаны просить показать документы у всех, даже у пенсионеров. Об этом говорится в новом Кодексе о здоровье народа и системе здравоохранения.
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§ Victor Yang
Казахстанцев обязали показывать документы при покупке сигарет и алкоголя
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
12999

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 03.08.20 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Интересно, а как у иностранцев будут проверять вощраст, если продавец никогда в глаза их документов не видел и не знает, как они выглядят. Вот покажут ему бумажку с цифрой, а что это такое и с чем ее едят, неизвестно.

Ну конечно - у нас же так много иностранцев, больше чем местных жителей.
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§ сайлау курманов
Re: Казахстанцев обязали показывать документы при покупке...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3950

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 03.08.20 - 14:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ещё бы просили заключение от врачей. Какая-нибудь Цаца курить бросит, потому что у нее астма, а деду пенсионеру цирроз грозит, так и нацию оздоровим, все сразу здоровый образ жизни начнут, в ольницах народу убавится
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* Маркс
Re: Казахстанцев обязали показывать документы при покупке...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
928

Регистрация:
01.06.18
Отправлено: 03.08.20 - 15:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ну конечно - у нас же так много иностранцев, больше чем местных жителей.

Ну вот лично ты взялся бы определить подлинность хотя-бы местного УЛ? Без аппаратуры, просто вручную, под страхом штрафа, несоизмеримого с твоей зарплатой. Ну а если нет, то какой тогда смысл во всех этих действиях? Тем более, что порядок рассмотрения документов нигде не регламентирован. Ведь ситуаций в жизни гораздо больше, чем кажется на первый взгляд.
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