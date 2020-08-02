electro Re: Вправе ли вызвать на работу? #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 327

Регистрация: 01.01.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:52 Цитата: https://www.ng.kz/modules/newspaper/article.php?numberid=733&storyid=26270&1596386736 и быть верными присяге, особенно в сложное для страны время Источник:

Быть верными присяге, особенно в сложное для страны время



во-первых, где прописано "сложное для страны время"?

во-вторых, почему надо быть верными присяге особенно в сложное для страны время? почему не всегда?



Как всегда, ответов не ждите.......................