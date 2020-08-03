





(Полноправные пользователи) Сообщений: 927

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 13:16 Интересно, а как у иностранцев будут проверять вощраст, если продавец никогда в глаза их документов не видел и не знает, как они выглядят. Вот покажут ему бумажку с цифрой, а что это такое и с чем ее едят, неизвестно.



Кто нибудь знает как выглядит удостоверение Буркина-Фасо? Тогда мы идём к вам за алкоголем и куревом.