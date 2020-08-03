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≡ Казахстанцев обязали показывать документы при покупке сигарет и алкоголя
 
 
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§ NG.kz
Казахстанцев обязали показывать документы при покупке сигарет и алкоголя
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39523

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 03.08.20 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане изменились правила продажи алкоголя и табака, теперь продавцы обязаны просить показать документы у всех, даже у пенсионеров. Об этом говорится в новом Кодексе о здоровье народа и системе здравоохранения.
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* Букет счастья
Re: Казахстанцев обязали показывать документы при покупке...
Б


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
31

Регистрация:
13.09.18
Отправлено: 03.08.20 - 11:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной бред...
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§ Victor Yang
Казахстанцев обязали показывать документы при покупке сигарет и алкоголя
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
12999

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 03.08.20 - 11:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Букет счастья:
Очередной бред...

Нормально. Наверняка, были случаи когда покупатели возмущались - на каком основании продавцы просят документ для подтверждения возраста. И вот оно - это основание.
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* drakon
Re: Казахстанцев обязали показывать документы при покупке...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19722

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 03.08.20 - 11:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как теперь быть БОМЖам?
У которых нет документов?... :lol: :-o
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* Горожанин_kst
Казахстанцев обязали показывать документы при покупке сигарет и алкоголя
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1675

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 03.08.20 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Окончательно себя дискредитируют идиотскими указами и реформами. Вольному воля, а шуту колпак.
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§ ZXC
Re: Казахстанцев обязали показывать документы при покупке...
Z


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
94

Регистрация:
29.10.18
Отправлено: 03.08.20 - 12:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое ощущение, что у законотворцев нет серьёзных проблем в государстве.
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§ Козлов я
Казахстанцев обязали показывать документы при покупке сигарет и алкоголя
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1621

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 03.08.20 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ZXC:
Такое ощущение, что у законотворцев нет серьёзных проблем в государстве.

Вот видите,прочитав это, вы и отвлеклись от насущных проблем. А уж государству то как от этого легче!!!
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§ nmv85
Re: Казахстанцев обязали показывать документы при покупке...
nmv85


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
59

Регистрация:
23.04.20
Отправлено: 03.08.20 - 12:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не стем борется наше правительство. Достанут хоть из под земли и будут курить и без документов . В истории уже были попытки борьбы с "вредными привычками", типа сухого закона, и что в итоге?! Это очередное "из пустого в порожнее ",да бы показать ,что государство заботится о здоровье нации. Последние события хорошо показали это.
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§ Victor Yang
Казахстанцев обязали показывать документы при покупке сигарет и алкоголя
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
12999

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 03.08.20 - 12:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
nmv85:
В истории уже были попытки борьбы с "вредными привычками", типа сухого закона, и что в итоге?!

Глупо сравнивать сухой закон и ограничения по возрасту и времени при продаже.
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§ abaika95
Re: Казахстанцев обязали показывать документы при покупке...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4587

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 03.08.20 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А че так все возмущаются?) 15летки что-ли все или документов нет? Правильно это всё как в России,там это давно уже,нет документов хоть на вид тебе 90 лет-гуляй
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* drakon
Казахстанцев обязали показывать документы при покупке сигарет и алкоголя
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19722

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 03.08.20 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Правильно это всё как в России,там это давно уже,нет документов хоть на вид тебе 90 лет-гуляй


Ооо, Абайка. А я и не знал, что в России, Пенсионерам,
продают сигареты по паспорту... 8-) :-o
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§ abaika95
Казахстанцев обязали показывать документы при покупке сигарет и алкоголя
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4587

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 03.08.20 - 12:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ооо, Абайка. А я и не знал, что в России, Пенсионерам,продают сигареты по паспорту.../



ООО, Дракон. За сиги не скажу не знаю а алкоголь только по документам
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§ Victor Yang
Казахстанцев обязали показывать документы при покупке сигарет и алкоголя
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
12999

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 03.08.20 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
За сиги не скажу не знаю а алкоголь только по документам

Ну не знаю. Покупал однажды в КБ там бальзам себе - ничего не спрашивали. Ну и пиво пару раз.
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§ abaika95
Казахстанцев обязали показывать документы при покупке сигарет и алкоголя
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4587

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 03.08.20 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Покупал однажды в КБ там бальзам себе - ничего не спрашивали. Ну и пиво пару раз./



Странно как не зайду в красноебелое без документов никому,ничего не продают,даже на кассе вывеска стоит,может от места зависит и персонала
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* Маркс
Re: Казахстанцев обязали показывать документы при покупке...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
927

Регистрация:
01.06.18
Отправлено: 03.08.20 - 13:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, а как у иностранцев будут проверять вощраст, если продавец никогда в глаза их документов не видел и не знает, как они выглядят. Вот покажут ему бумажку с цифрой, а что это такое и с чем ее едят, неизвестно.

Кто нибудь знает как выглядит удостоверение Буркина-Фасо? Тогда мы идём к вам за алкоголем и куревом.
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