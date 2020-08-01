NG.kz Как у нас разносят газеты N



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 39520

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 17:02 Вот так работают разносчики одной известной бесплатной газеты о здоровье. Зачем утруждать себя походами по всем запланированным домам, когда можно в подвал любого подъезда выкинуть, сократив себе рабочий день. А зарплата при этом та же останется.

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