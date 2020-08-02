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≡ Николай ВОРОНИН: Реформам в образовании быть!
 
 
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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Реформам в образовании быть!
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39520

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 02.08.20 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наше образование уже давно «лежит на боку», однако его продолжают «пинать» реформами вопреки известному правилу о том, что лежачего не бьют. Мне кажется, что наши министры (не только образования) не задумываются, есть ли смысл в том, что они делают и нужно ли это дело, а если нужно, то для кого.
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§ Охотник
Re: Николай ВОРОНИН: Реформам в образовании быть!
О


(Пользователи)
Сообщений:
4

Регистрация:
01.08.20
Отправлено: 02.08.20 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё делается для того чтобы люди превратились в стадо,а стадом легче управлять. А эти спецы наверно в школе были раздолбаями,поэтому и перекраивают образование по своему подобию
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§ ACROS
Re: Николай ВОРОНИН: Реформам в образовании быть!
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
842

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 02.08.20 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно, я и мои сверстники - выходцы из Советского Союза, и по качеству и по количеству образования ( в повседневном быту) мы, и я в частности ощущаю , в ходе бесед с молодёжью, некое превосходстве в сумме знаний перед нынешними выпускниками ВУЗ-ов.

Я свободно и по памяти ориентируюсь в географии мира, в мировой истории, помню и могу применить на практике некоторые формулы по точным наукам, разбираюсь в диа и ист мате, могу пофилософтвовать не хуже участников древнего Олимпа, тонко ( как мне кажеться) чувствую этику и эстетику бытия.

К сожалению ( могу ошибаться) всего этого нет у большинства подрастающего поколения - система зубрёжек и пресловутое ЕНТ - не даёт качества СОВЕТСКОЙ системы образования.
Да и откуда ему, этому качеству быть, если за 30 лет сменилось 21 министра - а ведь каждый приходит со своими "псевдо" реформами и отменяет "псевдо" реформы предыдущего министра 30*12=360/21= 17 -каждый министр в среднем проработал 17 месяцев.

СОВЕТСКОЕ - это не значит что это плохое, отсталое. У русского народа есть поговорка: "от добра - добро не ищут".
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§ Я
Re: Николай ВОРОНИН: Реформам в образовании быть!
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
307

Регистрация:
02.11.19
Отправлено: 02.08.20 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормальное явление в условиях рынка : купи, что хочешь. Диплом,место работы и отдыха. Чего возмущаться ?
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§ abaika95
Re: Николай ВОРОНИН: Реформам в образовании быть!
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4583

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 02.08.20 - 11:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А самое главное - тогда читали книги, а не сидели в гаджетах./



Я конечно не совсем уверен,может быть я не прав,но мне кажется,что раньше, просто, НЕБЫЛО гаджетов!!! Поэтому никто в них и не сидел,сейчас зачем бумажные книги если можно читать онлайн? Да и притом,по моим наблюдениям,в любом книжном магазине полно молодых людей выбирающих книги на научные темы и куча взрослых покупающих дешевое чтиво в жанре фантастики

Это я к чему
Разные поколения
Разное понимание важности чего-то
Ну не знает молодой человек когда жил Наполеон зато он без высшего образования уже в программировании разбирается или в сетевом менеджменте а вы со своим знанием про Наполеона этого не знаете)
Другой в фотографическом деле разбирается как бог а третий блестящий публицист по современному блогер поднимающий остросоциальные темы он знает когда жил Наполеон но не знает азы химии и что?

Незнаю,не заметил что идёт деградация образования, наоборот,молодые умнее и сообразительнее сейчас
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* таноми52
Николай ВОРОНИН: Реформам в образовании быть!
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1915

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 02.08.20 - 11:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Охотник:
Всё делается для того чтобы люди превратились в стадо,а стадом легче управлять.


Действительно! Это положение выгодно главенствующему классу - скудоумными легче управлять. Своих чад, имея деньги, они выучат в оксфордах и кембриджах. ACROS прав, это только советская власть, при всех своих недостатках, думала о народе в целом, а следовательно, и о развитии страны. При этом строе, даже если будут внедрены высококлассные всеразвивающие учебные программы, они будут для единиц. Школа будет давать только примитивные знания. К этому упорно шли 30 лет, шаг за шагом уничтожая достижения, наработки, опыт советского образования.
А что мы хотим - капитализм!
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§ ACROS
Re: Николай ВОРОНИН: Реформам в образовании быть!
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
842

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 02.08.20 - 12:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: деградация образования, наоборот,молодые умнее и сообразительнее сейчас


Вы имеете ввиду открытие и реализация на базе НЕДЕГРАДАЦИИ и УМНЫХ и СООБРАЗИТЕЛЬНЫХ молодых министров:
1) новой " казахской пневмонии" - потрясшей все околомедицинские мировые научные и практикующие сообщества, после которой СРОЧНО потребовался десант российских врачей для изменения ПРОТОКОЛА лечения, или же постановление о ношении и неношении медицинских масок, которые корректируются после комментарий пожилой и очевидно получившей советское образование российской теледивой.
2) "крякнувшую" ( не мои слова ) раскрученную ангажированными властям СМИ и многомиллиардную по весу и благополучно почившую в бозе, госпрограмму "Цифровой Казахстан".
Это только два примера , на всидку.
Есть "таланты" и "умники" среди молодёжи, не спорю, наоборот (правило на то и существуют, что бы было исключение), даже знаю что это так, но как говорят в футболе: "класс команды определяется классностью всех игроков".

Значит надо деньги вкладывать в своё образование, закрыть гос.программу "Болашак" - по сути это вкладывание казахских денег в экономику ЧУЖОГО государства.
С появлением этой программы, изначально и априори, местное образование по сути - автоматически обесценилось как материально , так и морально.
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§ ACROS
Re: Николай ВОРОНИН: Реформам в образовании быть!
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
842

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 02.08.20 - 13:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52: Школа будет давать только примитивные знания.


Вот тут я хотел бы вам , возразить: школа ДОЛЖНА давать именно примитивные знания,( сеять - вечное, разумное, доброе) ну для чего ученику, несформировавшемуся ещё телу и мозгу, уравнения Гаусса, или же сложные химические соединения, или же как работает и устроен синхрофазатрон, деление частиц и так далее - школа должна дать базовые, если хотите, примитивные знания - как устроен мир, Вселенная, что 2*2 это 4, а не 5; ЖИ, ШИ пишиться с буквой И; что такое первобытный строй, история развития человечества,античная Греция, древний Рим, история возникновения и развития Казахстана,эпоха феодализма, Ренессанса, начало НТР и НТП, национально-освободидельные движения, этику и эстетику, философию, диалектику мира и Вселенной, физическую культура тела и движения

Со стен школы должен выйти умственно ГАРМОНИЧНО-РАЗВИТЫЙ и ИМЕЮЩИЙ ОТЛИЧНОЕ ЗДОРОВОЕ ТЕЛО молодой человек, обладающий поверхностными знаниями.
Дальше , если ему это НАДО, он поступает в специализированные учебные заведения для получение СПЕЦИАЛЬНЫХ знании по своей будущей профессий, вот там и НУЖНО и НАДО его "накачивать" всякими сложными теоремами и прочими уравнениями из высшей математики.
Его физический организм с 18-19 лет уже готов к умственным и физическим нагрузкам.
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§ Козлов я
Николай ВОРОНИН: Реформам в образовании быть!
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1619

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 02.08.20 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Это положение выгодно главенствующему классу - скудоумными легче управлять.
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* таноми52
Николай ВОРОНИН: Реформам в образовании быть!
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1915

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 02.08.20 - 13:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
стория развития человечества,античная Греция, древний Рим, история возникновения и развития Казахстана,эпоха феодализма, Ренессанса, начало НТР и НТП, национально-освободидельные движения, этику и эстетику, философию, диалектику мира и Вселенной,


Ничёсе, примитивные знания! :-)
Согласна, что 99 % знаний из точных наук большинству по жизни не пригождаются. Но зато остаётся результат их изучения - развитый до нужного уровня мозг!
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§ ACROS
Re: Николай ВОРОНИН: Реформам в образовании быть!
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
842

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 02.08.20 - 14:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
примитивные знания!


Преподовать в поверностной форме, это примерно так: да есть Древний Рим , да есть такая формула, теорема, аксиома - что это такое и для чего это нужно и всё на этом- не надо утруждать мозг особеностями предмета, его свойствами и так далее. Для развития мозга больше ввести предметы игрового и логистического характера: на ЛОГИКУ мышления, умения вести ДИАЛОГ, ДИСПУТ, отстаивание своей точки зрения, самостоятельная умственная работа.
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