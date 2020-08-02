Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Объединенная статистика по коронавирусу и пневмонии: 66 смертей за сутки
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Объединенная статистика по коронавирусу и пневмонии: 66 смертей за сутки
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39520

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 02.08.20 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство здравоохранения опубликовало новую объединенную статистику по коронавирусу и пневмонии. Отметим, что в Министерстве здравоохранения не предоставили данные по пневмонии с признаками коронавируса за июль.
Читать новость
§ Тот самый
Re: Объединенная статистика по коронавирусу и пневмонии: 66...
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
857

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 02.08.20 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Заболевших пневмонией с неуточненной этиологией, но имеющих клинические и эпидемиологические признаки коронавирусной инфекции - 5181. За сутки зарегистрировано 30 летальных исходов с данным диагнозом.


И получается, технических проблем включить случаи пневмонии сразу не было. Только за репутацию свою боялись, ждали 1 августа, пока цифры уменьшатся. А сколько человек переболели этой "пневмонией" в июле? Миллион?
Профайл
§ shootnix
Re: Объединенная статистика по коронавирусу и пневмонии: 66...
s


(Пользователи)
Сообщений:
30

Регистрация:
14.05.20
Отправлено: 02.08.20 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тот самый:
что-то ок. 230 тысяч, статистика официальная в сети имеется. не прибавили, потому что бюрократия и вот это все. да и какая теперь разница, в сущности, данные обнародовали.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 17
Зарегистрированные пользователи: таноми52

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 59
Пользователей: 1
Всего: 60

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 38 Queries | 60 Files Loaded: 544.33 Ko | Raw HTML: 48.43 Ko -