ACROS Re: Николай ВОРОНИН: Реформам в образовании быть! #7 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 842

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:14 Цитата: таноми52: Школа будет давать только примитивные знания.



Вот тут я хотел бы вам , возразить: школа ДОЛЖНА давать именно примитивные знания,( сеять - вечное, разумное, доброе) ну для чего ученику, несформировавшемуся ещё телу и мозгу, уравнения Гаусса, или же сложные химические соединения, или же как работает и устроен синхрофазатрон, деление частиц и так далее - школа должна дать базовые, если хотите, примитивные знания - как устроен мир, Вселенная, что 2*2 это 4, а не 5; ЖИ, ШИ пишиться с буквой И; что такое первобытный строй, история развития человечества,античная Греция, древний Рим, история возникновения и развития Казахстана,эпоха феодализма, Ренессанса, начало НТР и НТП, национально-освободидельные движения, этику и эстетику, философию, диалектику мира и Вселенной, физическую культура тела и движения



Со стен школы должен выйти умственно ГАРМОНИЧНО-РАЗВИТЫЙ и ИМЕЮЩИЙ ОТЛИЧНОЕ ЗДОРОВОЕ ТЕЛО молодой человек, обладающий поверхностными знаниями.

Дальше , если ему это НАДО, он поступает в специализированные учебные заведения для получение СПЕЦИАЛЬНЫХ знании по своей будущей профессий, вот там и НУЖНО и НАДО его "накачивать" всякими сложными теоремами и прочими уравнениями из высшей математики.

Его физический организм с 18-19 лет уже готов к умственным и физическим нагрузкам.