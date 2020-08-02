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≡ Николай ВОРОНИН: Реформам в образовании быть!
 
 
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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: Реформам в образовании быть!
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39518

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 02.08.20 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наше образование уже давно «лежит на боку», однако его продолжают «пинать» реформами вопреки известному правилу о том, что лежачего не бьют. Мне кажется, что наши министры (не только образования) не задумываются, есть ли смысл в том, что они делают и нужно ли это дело, а если нужно, то для кого.
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§ Охотник
Re: Николай ВОРОНИН: Реформам в образовании быть!
О


(Пользователи)
Сообщений:
4

Регистрация:
01.08.20
Отправлено: 02.08.20 - 09:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всё делается для того чтобы люди превратились в стадо,а стадом легче управлять. А эти спецы наверно в школе были раздолбаями,поэтому и перекраивают образование по своему подобию
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§ ACROS
Re: Николай ВОРОНИН: Реформам в образовании быть!
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
839

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 02.08.20 - 09:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Действительно, я и мои сверстники - выходцы из Советского Союза, и по качеству и по количеству образования ( в повседневном быту) мы, и я в частности ощущаю , в ходе бесед с молодёжью, некое превосходстве в сумме знаний перед нынешними выпускниками ВУЗ-ов.

Я свободно и по памяти ориентируюсь в географии мира, в мировой истории, помню и могу применить на практике некоторые формулы по точным наукам, разбираюсь в диа и ист мате, могу пофилософтвовать не хуже участников древнего Олимпа, тонко ( как мне кажеться) чувствую этику и эстетику бытия.

К сожалению ( могу ошибаться) всего этого нет у большинства подрастающего поколения - система зубрёжек и пресловутое ЕНТ - не даёт качества СОВЕТСКОЙ системы образования.
Да и откуда ему, этому качеству быть, если за 30 лет сменилось 21 министра - а ведь каждый приходит со своими "псевдо" реформами и отменяет "псевдо" реформы предыдущего министра 30*12=360/21= 17 -каждый министр в среднем проработал 17 месяцев.

СОВЕТСКОЕ - это не значит что это плохое, отсталое. У русского народа есть поговорка: "от добра - добро не ищут".
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§ Я
Re: Николай ВОРОНИН: Реформам в образовании быть!
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
307

Регистрация:
02.11.19
Отправлено: 02.08.20 - 09:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нормальное явление в условиях рынка : купи, что хочешь. Диплом,место работы и отдыха. Чего возмущаться ?
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