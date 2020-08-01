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НГ:
Ношение медицинских масок в общественных местах на улице является обязательным (сумма штрафов на физических лиц от 83 тыс. тенге до 4,4 млн. тенге на субъекты предпринимательства);
Ну вот откуда они берут эти нереальные суммы штрафов. Они в курсе, что есть зарплаты и пенсии меньше этих сумм? Почему пособие меньше, чем штраф? С чего заплатит штраф человек, сидящий на пособии?
В старые советские времена у человека из зарплаты можно было забрать только определенный процент. Никакой суд, никакая бухгалтерия не могла лишить человека всей зарплаты. А сейчас могут. Легко вгоняют человека в долги по самую шею за какой-то дебилизм. Ладно бы эти маски на всех столбах бесплатно висели, а то на них ещё тысячепроцентный навар делают. Куда котится это червивое яблочко?