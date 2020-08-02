ACROS Re: Николай ВОРОНИН: Реформам в образовании быть! #2 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 839

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:45 Действительно, я и мои сверстники - выходцы из Советского Союза, и по качеству и по количеству образования ( в повседневном быту) мы, и я в частности ощущаю , в ходе бесед с молодёжью, некое превосходстве в сумме знаний перед нынешними выпускниками ВУЗ-ов.



Я свободно и по памяти ориентируюсь в географии мира, в мировой истории, помню и могу применить на практике некоторые формулы по точным наукам, разбираюсь в диа и ист мате, могу пофилософтвовать не хуже участников древнего Олимпа, тонко ( как мне кажеться) чувствую этику и эстетику бытия.



К сожалению ( могу ошибаться) всего этого нет у большинства подрастающего поколения - система зубрёжек и пресловутое ЕНТ - не даёт качества СОВЕТСКОЙ системы образования.

Да и откуда ему, этому качеству быть, если за 30 лет сменилось 21 министра - а ведь каждый приходит со своими "псевдо" реформами и отменяет "псевдо" реформы предыдущего министра 30*12=360/21= 17 -каждый министр в среднем проработал 17 месяцев.



СОВЕТСКОЕ - это не значит что это плохое, отсталое. У русского народа есть поговорка: "от добра - добро не ищут".