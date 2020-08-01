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(Полноправные пользователи) Сообщений: 839

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 09:13 Цитата: maxsaf: откуда они берут эти нереальные суммы штрафов. Действительно - логики нет: полстраны не работает- выдали 42 500, сейчас 21 250 и это на ВСЮ семью, в лучшем случае двоим - мужу и жене, а суммы штрафов от 80 000 и выше - попался человек - протокол, суд, штраф - а как дальше жить - кушать, пить и прочие потребности семьи ?? Ведь впереди - НЕОПРЕДЕЛЁННОСТЬ -ещё на две недели или ещё на год КАРАНТИН; а, работа, как с ней быть; школы - это однозначно не будут работать, дистанционка - это МИФ и УТОПИЯ для казахского Минобразования( мы видели полный ПРОВАЛ программы Цифровой Казахстан весной, если ОНИ этого не сделали за 30 лет, то навряд ли сделают за 2-3 месяца). Значит - первоклашки и до 4 класса - это "потерянное" поколение, поколение МИТРОФАНУШЕК, для образования и для страны. А, тут ещё эти штрафы - они однозначно вызывают, только и только РАЗДРАЖЕНИЕ.