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≡ С какими условиями пройдет карантин в следующие две недели в Костанайской области?
 
 
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§ NG.kz
С какими условиями пройдет карантин в следующие две недели в Костанайской области?
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39517

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 01.08.20 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какие ограничения добавятся к уже существующим в связи с продлением карантина, было решено на заседании оперативного штаба по недопущению распространения коронавирусной инфекции.
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§ Victor Yang
Re: С какими условиями пройдет карантин в следующие две недели в...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
12992

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 01.08.20 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне вот интересно - как наши власти умеют планировать? Изначально было сказано о четырёх неделях необходимого карантина.
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§ MAN
Re: С какими условиями пройдет карантин в следующие две недели в...
MAN


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
79

Регистрация:
03.04.19
Отправлено: 01.08.20 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Завтра 2 августа, весёлый День для полиции. Выходит и в парк Победы не пустят.
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§ abaika95
Re: С какими условиями пройдет карантин в следующие две недели в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4582

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 01.08.20 - 15:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Мне вот интересно - как наши власти умеют планировать? Изначально было сказано о четырёх неделях необходимого карантина./


Где 4 там и 10 а все стратегические моменты они не обязаны озвучивать) сдается мне что дальше будет также
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§ drakon
С какими условиями пройдет карантин в следующие две недели в Костанайской области?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19718

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 01.08.20 - 15:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
MAN:
Завтра 2 августа, весёлый День д

А про локдаун, ничего не говорят?... :lol: :-o
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§ Охотник
С какими условиями пройдет карантин в следующие две недели в Костанайской области?
О


(Пользователи)
Сообщений:
3

Регистрация:
01.08.20
Отправлено: 01.08.20 - 20:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сколько можно издеваться над людьми ,выдумывают всякие карантины и локдауны эти дауны у власти. Задолбали.....
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§ КГСПС
Re: С какими условиями пройдет карантин в следующие две недели в...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1114

Регистрация:
30.01.17
Отправлено: 01.08.20 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Дистанция между посетителем и работником магазина два метра?! Это как?
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§ Гога
Re: С какими условиями пройдет карантин в следующие две недели в...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2721

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 01.08.20 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочтя статью , впервые понял ,что вовремя съеб..ся .
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§ maxsaf
С какими условиями пройдет карантин в следующие две недели в Костанайской области?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7283

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 01.08.20 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
КГСПС:
Дистанция между посетителем и работником магазина два метра?! Это как?

Через несколько месяцев:
Служба доставки продуктового отдела торговой сети сделала для вас закладку в условленном месте за гаражами. Выходите. Приятного аппетита :lol:
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§ Маркс
Re: С какими условиями пройдет карантин в следующие две недели в...
Маркс


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
925

Регистрация:
01.06.18
Отправлено: 02.08.20 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Ношение медицинских масок в общественных местах на улице является обязательным (сумма штрафов на физических лиц от 83 тыс. тенге до 4,4 млн. тенге на субъекты предпринимательства);

Ну вот откуда они берут эти нереальные суммы штрафов. Они в курсе, что есть зарплаты и пенсии меньше этих сумм? Почему пособие меньше, чем штраф? С чего заплатит штраф человек, сидящий на пособии?

В старые советские времена у человека из зарплаты можно было забрать только определенный процент. Никакой суд, никакая бухгалтерия не могла лишить человека всей зарплаты. А сейчас могут. Легко вгоняют человека в долги по самую шею за какой-то дебилизм. Ладно бы эти маски на всех столбах бесплатно висели, а то на них ещё тысячепроцентный навар делают. Куда котится это червивое яблочко?
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§ maxsaf
С какими условиями пройдет карантин в следующие две недели в Костанайской области?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7283

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 02.08.20 - 00:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Маркс:
Ну вот откуда они берут эти нереальные суммы штрафов.

Пособия они привязывают к вашему прожиточному минимуму, а штрафы - к своему :lol:
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