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≡ Какой будет объединенная статистика по коронавирусу в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Какой будет объединенная статистика по коронавирусу в Казахстане
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39517

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 01.08.20 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Официальный представитель Министерства здравоохранения Багдат Коджахметов рассказал, как будет вестись новая объединенная статистика по коронавирусу и пневмонии.
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§ ACROS
Re: Какой будет объединенная статистика по коронавирусу в...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
836

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 01.08.20 - 18:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они "не перемудрили" на ровном месте? В очередной раз, казахский минздрав, не прогремит на весь мир: как с неизвестной "казахской" пневмонии или же с масками для деток?

Кто нибудь сейчас из российских телеведущих, например, Андрюха Малахов, прокомментирует у себя на скандальной передаче сей документ, и снова Цой перепишет свою инструкцию по учёту больных коронавирусом.
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§ Охотник
Какой будет объединенная статистика по коронавирусу в Казахстане
О


(Пользователи)
Сообщений:
3

Регистрация:
01.08.20
Отправлено: 01.08.20 - 23:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это специально так делают,чтобы людям мозги запудрить и превратить их в стадо.
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