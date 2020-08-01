ACROS Re: Какой будет объединенная статистика по коронавирусу в... #1 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 836

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:26 Они "не перемудрили" на ровном месте? В очередной раз, казахский минздрав, не прогремит на весь мир: как с неизвестной "казахской" пневмонии или же с масками для деток?



Кто нибудь сейчас из российских телеведущих, например, Андрюха Малахов, прокомментирует у себя на скандальной передаче сей документ, и снова Цой перепишет свою инструкцию по учёту больных коронавирусом.