Маркс Re: С какими условиями пройдет карантин в следующие две недели в... #9





(Полноправные пользователи) Сообщений: 925

Регистрация: 01.06.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:00 Цитата: НГ:

Ношение медицинских масок в общественных местах на улице является обязательным (сумма штрафов на физических лиц от 83 тыс. тенге до 4,4 млн. тенге на субъекты предпринимательства);



Ну вот откуда они берут эти нереальные суммы штрафов. Они в курсе, что есть зарплаты и пенсии меньше этих сумм? Почему пособие меньше, чем штраф? С чего заплатит штраф человек, сидящий на пособии?



В старые советские времена у человека из зарплаты можно было забрать только определенный процент. Никакой суд, никакая бухгалтерия не могла лишить человека всей зарплаты. А сейчас могут. Легко вгоняют человека в долги по самую шею за какой-то дебилизм. Ладно бы эти маски на всех столбах бесплатно висели, а то на них ещё тысячепроцентный навар делают. Куда котится это червивое яблочко?