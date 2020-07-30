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≡ Посчитать население Казахстана планируют в 2021 году
 
 
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§ NG.kz
Посчитать население Казахстана планируют в 2021 году
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39517

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 30.07.20 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство национальной экономики Казахстана предлагает перенести проведение переписи населения на 2021 год. Отметим, изначально планировалось провести перепись населения с 1 по 30 октября текущего года.
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§ elektron
Посчитать население Казахстана планируют в 2021 году
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5453

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 01.08.20 - 22:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
готовьтесь ко второй волне радости ))

Да после такого карантина, как только границы откроют и те кто не хотел никуда ехать, уедут. :lol:
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