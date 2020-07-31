Тот самый Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что происходит? #11 Т





(Полноправные пользователи) Сообщений: 856

Регистрация: 31.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:04 Цитата:



Не локаут, а локдаун Локаут - это массовые увольнения, вроде пока не дошло до этого.



Victor Yang:

В нашем случае такого опыта нет и нужно что-то делать. Я уверен - "наверху" ведётся статистика ритуализированные локаутыНе локаут, а локдаунЛокаут - это массовые увольнения, вроде пока не дошло до этого.В нашем случае такого опыта нет и нужно что-то делать. Я уверен - "наверху" ведётся статистика



Судя по происходящему с обратной связью большие проблемы, какие цифры они получат от Архимеда (мастера навешивания лапши)? С его слов область всем обеспечена, а люди кислород у сварщиков покупают. Да и не нужны им реальные цифры, всё слишком печально. Даже по официальным, в разы заниженным цифрам, уже Китай обогнали, а ещё несколько десятков тысяч случаев странной пневмонии не учтено. И сотни смертей от неё. А если нет точной статистики, как вообще можно что-то оценить и управлять процессом? Никак. Только делать вид и ждать пока само рассосётся.