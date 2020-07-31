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≡ Юрий БОНДАРЕНКО: Что происходит?
 
 
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§ NG.kz
Юрий БОНДАРЕНКО: Что происходит?
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39517

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 31.07.20 - 08:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не превращаются ли наши нынешние маски и локдауны в подобие клизм и кровопускания, с помощью которых пытались в благословенной Европе еще в сравнительно недавние столетия лечить самые разные недуги?
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§ Victor Yang
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что происходит?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
12992

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 31.07.20 - 08:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот такой непонятный и неизвестный вирус. Все существующие нормы, правила основаны на большом опыте. В нашем случае такого опыта нет и нужно что-то делать. Я уверен - "наверху" ведётся статистика и оценивается эффективность тех или иных мер. Очень даже возможно, что некоторые из них окажутся бесполезными или малоэффективными.
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§ Горожанин_kst
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что происходит?
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1674

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 31.07.20 - 08:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:

Помнишь знаменитые:
"Тренируйся, вон, на кошках!"
И
"Плохому танцору..."
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§ Сергей kst
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что происходит?
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
142

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 31.07.20 - 09:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Супругу товарища,лечили неделю-результат нулевой.Не вдавался в подробности о состоянии,но говорит отдышка была,температура.На тот момент прибыли московские медики.Москвичи поменяли протокол лечения,отменили антибиотики,назначили совершенно другое лечение.На следующий день-улучшение. 4й день-выписка.
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§ Victor Yang
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что происходит?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
12992

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 31.07.20 - 09:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Помнишь знаменитые: "Тренируйся, вон, на кошках!" И "Плохому танцору..."

Не получится. Это ситуация, не имеющая аналогов. Моделировать некогда, да и повторю - вирус неизвестен, поэтому для моделирования нет даже исходных данных.
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§ Горожанин_kst
Юрий БОНДАРЕНКО: Что происходит?
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1674

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 31.07.20 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей kst:

Это как раз к вопросу о танцорах.
Нет у нас медицины. Кончилась или скончалась за 30 счастливых лет.
А россияне между тем сказали, что поняв механизмы борьбы с этой заразой, более не намерены вводить ограничения. Их медицина готова.
Потому и Малышева искренне недоумевает, не понимая сути происходящего у нас.
А суть проста, как знаменитая песня Эдика Сурового : "всёспижена#"
Говоряшими головами с липовыми дипломами и вороватыми душонками.
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§ URAL73
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что происходит?
U


(Пользователи)
Сообщений:
13

Регистрация:
07.03.20
Отправлено: 31.07.20 - 10:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конченная медицина, тупые врачи. кроме намордников ничё не могут придумать ?
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§ сайлау курманов
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что происходит?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3947

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 31.07.20 - 10:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот если изначально правительство не скупясь оплатила всем прожиточный минимум на жёсткий карантин, все было бы здорово. А то сами не знают что хотят, и сэкономить на людях и стырить себе, и чтоб никто не болел,
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§ alex_60
Юрий БОНДАРЕНКО: Что происходит?
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8977

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 31.07.20 - 10:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
URAL73:
Конченная медицина, тупые врачи


Идиот. Когда прижмет, визжать будешь, спасите помогите.
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§ URAL73
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что происходит?
U


(Пользователи)
Сообщений:
13

Регистрация:
07.03.20
Отправлено: 31.07.20 - 11:03
Комментарий удален модератором.
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§ URAL73
Юрий БОНДАРЕНКО: Что происходит?
U


(Пользователи)
Сообщений:
13

Регистрация:
07.03.20
Отправлено: 31.07.20 - 11:26
Комментарий удален модератором.
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§ Тот самый
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Что происходит?
Т


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
856

Регистрация:
31.05.18
Отправлено: 31.07.20 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ритуализированные локауты

Не локаут, а локдаун :lol: Локаут - это массовые увольнения, вроде пока не дошло до этого.

Victor Yang:
В нашем случае такого опыта нет и нужно что-то делать. Я уверен - "наверху" ведётся статистика


Судя по происходящему с обратной связью большие проблемы, какие цифры они получат от Архимеда (мастера навешивания лапши)? С его слов область всем обеспечена, а люди кислород у сварщиков покупают. Да и не нужны им реальные цифры, всё слишком печально. Даже по официальным, в разы заниженным цифрам, уже Китай обогнали, а ещё несколько десятков тысяч случаев странной пневмонии не учтено. И сотни смертей от неё. А если нет точной статистики, как вообще можно что-то оценить и управлять процессом? Никак. Только делать вид и ждать пока само рассосётся.
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§ Охотник
Юрий БОНДАРЕНКО: Что происходит?
О


(Пользователи)
Сообщений:
2

Регистрация:
01.08.20
Отправлено: 01.08.20 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Полностью согласен с Бондаренко двумя руками. Наши сранные специалисты перегибают палку с этим короновирусом. А лет так через 3-5 эти "спецы" будут бить себя в грудь что это они победили вирус и что самое прискорбное они ещё получат почести и награды и будут национальными героями. Очень жаль,но боюсь так оно и будет
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