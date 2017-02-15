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≡ Природоохранная прокуратура Костанайской области обещает навести порядок на мусорных площадках Костаная
 
 
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§ NG.kz
Природоохранная прокуратура Костанайской области обещает навести порядок на мусорных площадках Костаная
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39517

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 15.02.17 - 18:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Костанае из 1 752 мусорных контейнеров 324 расположены в неположенных местах: на территориях детских площадок, школ, детских садов. 86 контейнеров не огорожены. Такая ситуация, считает природоохранный прокурор Нариман Касымбеков,"оказывает негативное влияние на здоровье населения".
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фотограф
Re: Природоохранная прокуратура Костанайской области обещает...
ф
Отправлено: 15.02.17 - 18:41
Комментарий удален модератором.
112
Re: Природоохранная прокуратура Костанайской области обещает...
1
Отправлено: 15.02.17 - 19:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Взялись за мусорку, точно скоро будет повышение на 300 процентов..
Просто так воробьи не чирикают..
Житель
Re: Природоохранная прокуратура Костанайской области обещает...
Ж
Отправлено: 15.02.17 - 21:34
Комментарий удален модератором.
???
Re: Природоохранная прокуратура Костанайской области обещает...
?
Отправлено: 16.02.17 - 15:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Свалку устраивать между Костанаем и Рудным, в зоне водосбора это в самый раз
§ peshexod
Re: Природоохранная прокуратура Костанайской области обещает...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3590

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 16.02.17 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
природоохранный прокурор Нариман КАСЫМБЕКОВ

Сил Вам хороший человек
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§ drakon
Re: Природоохранная прокуратура Костанайской области обещает...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19718

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 01.08.20 - 20:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
peshexod:
Сил Вам хороший человек


Ваще, она, существует ещё?
Природоохранная Прокуратура?
Ничего не слышно, о её деятельности... :lol: :oops: :-o
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