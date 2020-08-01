NG.kz «У нас нет нетерпимости к мусору» N



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 19:06 Об акциях с участием Максима ФРОЛОВА «НГ» писала неоднократно. То он раздает экопакеты в крупных ТРЦ, то очищает берега реки Тобол. В середине июня экоактивист сообщил о том, что на Алексеевской стоянке организовали свалку строительного мусора. Как оказалось, борьба за этот памятник археологии продолжается до сих пор. О том, как меняется ситуация с экологией в Рудном, Фролов рассказал в интервью «НГ».

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