abaika95 Re: С какими условиями пройдет карантин в следующие две недели в... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4582

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:26 Цитата-/Мне вот интересно - как наши власти умеют планировать? Изначально было сказано о четырёх неделях необходимого карантина./





Где 4 там и 10 а все стратегические моменты они не обязаны озвучивать) сдается мне что дальше будет также