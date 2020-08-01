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≡ Александр АБИШЕВ: Выйти из позиции жертвы
 
 
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§ NG.kz
Александр АБИШЕВ: Выйти из позиции жертвы
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39512

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 01.08.20 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Население обвиняет государство, правительство и различные ведомства. И в большинстве случаев по делу критикует. Но это все равно что пенять на плохую работу полиции, когда оставил машину открытой или положил деньги на видное место.
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§ shootnix
Re: Александр АБИШЕВ: Выйти из позиции жертвы
s


(Пользователи)
Сообщений:
29

Регистрация:
14.05.20
Отправлено: 01.08.20 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давеча захожу в магаз, а там одна касса работает, и очередь из 20 человек, плотно так друг к другу, без масок люди стоят.
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§ ACROS
Re: Александр АБИШЕВ: Выйти из позиции жертвы
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
835

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 01.08.20 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://у нас есть право спрашивать с чиновников, не отменяет наших обязанностей в отношении своего здоровья?//

Ещё с марта месяца повторял: Наша безопасность в наших и только в наших руках - маски, перчатки, личная гигиена, изоляция, безопасная (не социальная) дистанция в обществе - вот эти слагаемые и почти бесплатные составляющие нашего здоровья.
На казахскую ВЛАСТЬ и казахскую МЕДИЦИНУ - это как говориться: "на Бога надейся, но сам НЕ ПЛОШАЙ".

P.S. Насчёт ПРАВО СПРАШИВАТЬ - тут у меня БААААЛьшие сомнения.
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§ Козлов я
Александр АБИШЕВ: Выйти из позиции жертвы
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1614

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 01.08.20 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
"на Бога надейся, но сам НЕ ПЛОШАЙ"
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§ abaika95
Re: Александр АБИШЕВ: Выйти из позиции жертвы
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4582

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 01.08.20 - 15:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Автор кто? Госслужащий?)
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