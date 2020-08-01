ACROS Re: Александр АБИШЕВ: Выйти из позиции жертвы #2 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 835

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:49 Цитата://у нас есть право спрашивать с чиновников, не отменяет наших обязанностей в отношении своего здоровья?//



Ещё с марта месяца повторял: Наша безопасность в наших и только в наших руках - маски, перчатки, личная гигиена, изоляция, безопасная (не социальная) дистанция в обществе - вот эти слагаемые и почти бесплатные составляющие нашего здоровья.

На казахскую ВЛАСТЬ и казахскую МЕДИЦИНУ - это как говориться: "на Бога надейся, но сам НЕ ПЛОШАЙ".



P.S. Насчёт ПРАВО СПРАШИВАТЬ - тут у меня БААААЛьшие сомнения.