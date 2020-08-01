ACROS Re: Цой изменил приказ: детям до 5 лет разрешили не носить маски #5 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 835

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:58 Цитата: drakon:





Это российская телеведущая Е. Малышева прокоментировала приказ Цоя и после этого Цой приписал дополнение к своему явно безграмотному приказу. Блин.... , слов не хватает, одни МАТЫ, ладно это приказ, а как будет развиваться наша КАЗАХСКАЯ медицина дальше и как будет строиться борьба с коронавирусом?? По совету теледивы Малышевой?? Наверное когда откроются границы - самым востребованным видом будет мед.туризм - с таким казахским Минздравом - который стал посмещищем на весь мир, и Бората не нужно.