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≡ Цой изменил приказ: детям до 5 лет разрешили не носить маски
 
 
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§ NG.kz
Цой изменил приказ: детям до 5 лет разрешили не носить маски
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39512

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 01.08.20 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр здравоохранения Алексей Цой изменил приказ, обязывающий казахстанцев носить маски. Теперь эта мера необязательна для детей и тех, кто тренируется на открытом воздухе.
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§ Козлов я
Re: Цой изменил приказ: детям до 5 лет разрешили не носить маски
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1613

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 01.08.20 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Казахстанский сериал "Шарахания Минздрава" 178 серия.
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§ drakon
Цой изменил приказ: детям до 5 лет разрешили не носить маски
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19715

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 01.08.20 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Козлов я

На каком телеканале, показывают?... ;-)
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§ elektron
Цой изменил приказ: детям до 5 лет разрешили не носить маски
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5452

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 01.08.20 - 12:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели НГ читает? :lol:
Или кто просветил? 8-)

[Исправлено: elektron, 01.08.2020 - 07:52]
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§ elektron
Re: Цой изменил приказ: детям до 5 лет разрешили не носить маски
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5452

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 01.08.20 - 12:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну теперь зам. Акима Костаная может вздохнуть свободно. :lol:
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§ ACROS
Re: Цой изменил приказ: детям до 5 лет разрешили не носить маски
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
835

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 01.08.20 - 12:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:


Это российская телеведущая Е. Малышева прокоментировала приказ Цоя и после этого Цой приписал дополнение к своему явно безграмотному приказу. Блин.... , слов не хватает, одни МАТЫ, ладно это приказ, а как будет развиваться наша КАЗАХСКАЯ медицина дальше и как будет строиться борьба с коронавирусом?? По совету теледивы Малышевой?? Наверное когда откроются границы - самым востребованным видом будет мед.туризм - с таким казахским Минздравом - который стал посмещищем на весь мир, и Бората не нужно.
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§ Я
Цой изменил приказ: детям до 5 лет разрешили не носить маски
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
306

Регистрация:
02.11.19
Отправлено: 01.08.20 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Е. Малышева прокоментировала

Основываясь на исследованиях американских педиатров . Даже не смешно
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