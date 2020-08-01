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Куратор темы: Козлов я
§ Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1613

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 01.08.20 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ИСКРОГАСИТЕЛЬ ДЛЯ БОЛГАРКИ
Приятного мало когда работаешь с болгаркой и твои ноги подвергаются атаке из искр. Эта абразивная пыль остается на одежде и теле и приходится постараться, чтобы убрать ее. Предлагается способ, предотвращающий это. Для этого нужны: металлическая сетка для мытья посуды, канцелярский зажим и дрель. Берем металлическую сетку и руками немного раздвигаем ее до размеров ладони.


Затем в защитном щитке болгарки просверливаем отверстие на 8 мм.


Болтиком прикручиваем к щитку канцелярский зажим.


В зажим вставляем сеточку, которая при работе болгарки задерживает и гасит искры, летящие в вас.


По окончании работы нужно всего лишь вытряхнуть из сеточки абразивную пыль и она снова готова к работе. Удачи!

[Исправлено: Козлов я, 01.08.2020 - 10:27]
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