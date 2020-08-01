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≡ Александр АБИШЕВ: Выйти из позиции жертвы
 
 
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§ NG.kz
Александр АБИШЕВ: Выйти из позиции жертвы
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39510

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 01.08.20 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Население обвиняет государство, правительство и различные ведомства. И в большинстве случаев по делу критикует. Но это все равно что пенять на плохую работу полиции, когда оставил машину открытой или положил деньги на видное место.
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§ shootnix
Re: Александр АБИШЕВ: Выйти из позиции жертвы
s


(Пользователи)
Сообщений:
29

Регистрация:
14.05.20
Отправлено: 01.08.20 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давеча захожу в магаз, а там одна касса работает, и очередь из 20 человек, плотно так друг к другу, без масок люди стоят.
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