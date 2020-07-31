Tenkisch Re: Казахстанцы смогут получить 63 750 тенге, если не подали на... #1 T





(Пользователи) Сообщений: 22

Регистрация: 09.08.18 (Пользователи) Отправлено: - 22:43 А кто может объяснить или дать номер телефона, по вопросу выплаты 42500? Ситуация такая с 17 июля подал на соц. помощь, через пару дней зашел на сайт и обнаружил следующее: Выплата 42500 назначена!. И это с 19 июля! У вас там что спят что ли на рабочем месте? Или это издевка высшей категории? Одним значит на следующий день после подачи деньги приходят а другим и за две недели не отправили! Есть ответственные люди за эти мероприятия? Или как с дорогами, положили асфальт и через три месяца его почти уже нет! Зато независимая хваленая комиссия какая то существует. Купили наверно ребят с потрохами!