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≡ Казахстанцы смогут получить 63 750 тенге, если не подали на 42 500 в июле
 
 
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§ NG.kz
Казахстанцы смогут получить 63 750 тенге, если не подали на 42 500 в июле
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39507

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 31.07.20 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Гражданам, впервые подавшим заявление на назначение единовременной выплаты из ГФСС после продления карантина, выплата будет назначаться в размере 1,5 МЗП, или 63 750 тенге.
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§ Tenkisch
Re: Казахстанцы смогут получить 63 750 тенге, если не подали на...
T


(Пользователи)
Сообщений:
22

Регистрация:
09.08.18
Отправлено: 31.07.20 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А кто может объяснить или дать номер телефона, по вопросу выплаты 42500? Ситуация такая с 17 июля подал на соц. помощь, через пару дней зашел на сайт и обнаружил следующее: Выплата 42500 назначена!. И это с 19 июля! У вас там что спят что ли на рабочем месте? Или это издевка высшей категории? Одним значит на следующий день после подачи деньги приходят а другим и за две недели не отправили! Есть ответственные люди за эти мероприятия? Или как с дорогами, положили асфальт и через три месяца его почти уже нет! Зато независимая хваленая комиссия какая то существует. Купили наверно ребят с потрохами!
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§ Добринцофф
Казахстанцы смогут получить 63 750 тенге, если не подали на 42 500 в июле
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
7392

Регистрация:
16.05.11
Отправлено: 01.08.20 - 01:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Tenkisch:
А кто может объяснить или дать номер телефона, по вопросу выплаты 42500?
Tenkisch: А кто может объяснить или дать номер телефона, по вопросу выплаты 42500?
Я так понял у людей она проблема теперь как получить 42500 Сегодня пытался поговорить с оператором egov по номеру 1414,вопрос был по налогообложению,однако робот во всех категориях ,неустанно предлагал мне рассказать как получить эти 42500. Позвоните пообщайтесь
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