ladas Re: Бывший супруг ответил на обвинения учительницы из... #8 l





(Пользователи) Сообщений: 6

Регистрация: 16.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 22:53 Ему нельзя верить. Решить вопрос о том, что он может видеть дочь и участвовать в её воспитании, в том числе и деньгами можно и без изнасилования мозгов окружающих и запугивания жены. Но дети не предметы, которые ничего не видят и не слышат, они участвуют в историях родителей и в конце концов сами сделают выводы. И нарушенная психика ребенка, это всё чего он добьётся в итоге. Такое слезливое видео с лицом пародирующим кота из "Шрека", записать ничего не стоит.