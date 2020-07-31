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≡ Штраф за спущенную маску заплатит замакима Костаная
 
 
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§ NG.kz
Штраф за спущенную маску заплатит замакима Костаная
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39507

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 31.07.20 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За несоблюдение масочного режима полицейскими в отношении замакима Костаная Рустема Каркенова был составлен протокол об административном нарушении. Инцидент произошел в апреле этого года.
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§ elektron
Штраф за спущенную маску заплатит замакима Костаная
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5448

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 31.07.20 - 21:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я больше чем уверен, что любого можно так заснять, в плоть до самого руководства МВД. Но вот не уверен, что против каждого, особенно против руководства МВД, будет составляться административный протокол. :-x
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§ elektron
Штраф за спущенную маску заплатит замакима Костаная
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5448

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 31.07.20 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
1. Нарушение требований законодательства Республики Казахстан в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов, технических регламентов,

Это больше для Горводоканала наверное? :lol:
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§ Victor Yang
Штраф за спущенную маску заплатит замакима Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
12991

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 31.07.20 - 21:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
ну а про маски то где?
В постановлении главного САНИТАРНОГО врача области.
elektron:
Только разве что глав. сан. врач сказал. неубедительно.

Почему неубедительно? Есть документ, в котором прописано.
Другой вопрос - требования к самим маскам и правилам их ношения. Этого нет нигде. Сделать однослойную маску из бинта, например - формально ничего не нарушил, но смысла в такой нет.Также неплотно прилегающая к лицу маска - смысла в ней нет. Да и вообще, словом "маска" называются и другие предметы. Юридически докопаться можно.
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§ elektron
Штраф за спущенную маску заплатит замакима Костаная
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5448

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 31.07.20 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Сделать однослойную маску из бинта, например - формально ничего не нарушил, но смысла в такой нет

Точно также как и в медицинской, к сожалению.
ПС: У нас можешь, если хочешь сам шить или такие покупать, да хоть шарфом обмотайся, как то так :lol:

[Исправлено: elektron, 31.07.2020 - 16:57]
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§ Victor Yang
Штраф за спущенную маску заплатит замакима Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
12991

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 31.07.20 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
Я больше чем уверен, что любого можно так заснять, в плоть до самого руководства МВД.

Буквально вчера был в миграционке - полиционер сидел с маской на бороде. ППС-ники тоже со спущенными ходят. Пока они не будут пример подавать - с народа требовать будет неуместно, тем более, видео в стиле "сам такой" всегда можно скинуть руководству.
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§ Victor Yang
Штраф за спущенную маску заплатит замакима Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
12991

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 31.07.20 - 21:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
очно также как и в медицинской, к сожалению.

ВОЗ с тобой несогласна.
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§ elektron
Штраф за спущенную маску заплатит замакима Костаная
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5448

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 31.07.20 - 21:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
ВОЗ с тобой несогласна.

Там другая аргументация и отчасти я с ней согласен. Но там нет про ношение маски на улице ни слова, или только добровольно. А зам. Акима именно на улице.
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§ Victor Yang
Re: Штраф за спущенную маску заплатит замакима Костаная
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
12991

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 31.07.20 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
А зам. Акима именно на улице.

Тут не согласен - он на улице, но в окружении людей.
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§ elektron
Штраф за спущенную маску заплатит замакима Костаная
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5448

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 31.07.20 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
но в окружении людей.

Дистанция есть, не кого не обнимает, в чём проблема? Лучше бы коттеджами занялись и собственным поведением. Пока этот бред не отменят.
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§ ACROS
Re: Штраф за спущенную маску заплатит замакима Костаная
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
832

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 31.07.20 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
electro:
Я не хочу ВООБЩЕ


Бунт на корабле.
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§ ACROS
Re: Штраф за спущенную маску заплатит замакима Костаная
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
832

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 31.07.20 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Кушмурунец23: А как тогда с этим акимом Аулиекольского района Ерланом Теменовым?


Наш сайт - это же официальное СМИ, не так ли
Тогда коль спец.органы отслеживают все социальные сети , в том числе и на предмет нарушения законодательства, прокуратура , наверное обязана завести административное дело на этого акима в части нарушения норм санитарно-эпидемологического благополучия населения
Чем аким Аулиеколя лучше или хуже зам.акима Костаная - перед законом ВСЕ равны.
Посмотрим как работает закон и служители закона, в частности.
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§ ACROS
Re: Штраф за спущенную маску заплатит замакима Костаная
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
832

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 31.07.20 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
elektron:
что любого можно так заснять, в плоть до самого руководства МВД


Почти по Назарбаеву: " я любого из вас возьму за руку и приведу в прокуратуру, и далее по тексту ..............."
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* ladas
Штраф за спущенную маску заплатит замакима Костаная
l


(Пользователи)
Сообщений:
6

Регистрация:
16.03.19
Отправлено: 31.07.20 - 22:36
Комментарий проходит проверку.
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§ elektron
Штраф за спущенную маску заплатит замакима Костаная
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5448

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 31.07.20 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Почти по Назарбаеву

Не предыстория более дальняя.
/То что вы на свободе, это не Ваша заслуга, а наше упущение!/
или
/факты конечно упрямая вещь, но и мы не лыком шиты/ :lol:
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