Цитата: elektron:

ну а про маски то где?

В постановлении главного САНИТАРНОГО врача области.

elektron:

Только разве что глав. сан. врач сказал. неубедительно.

Почему неубедительно? Есть документ, в котором прописано.

Другой вопрос - требования к самим маскам и правилам их ношения. Этого нет нигде. Сделать однослойную маску из бинта, например - формально ничего не нарушил, но смысла в такой нет.Также неплотно прилегающая к лицу маска - смысла в ней нет. Да и вообще, словом "маска" называются и другие предметы. Юридически докопаться можно.