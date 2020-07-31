elektron Штраф за спущенную маску заплатит замакима Костаная #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 5441

Регистрация: 10.10.17 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:43 Цитата: Victor Yang:

Нарушение эпидемиологической обстановки в КоАП что-то такое есть.

Что то такое может и есть, его же за нарушение масочного режима привлечь хотят. Постановление есть? Если и есть, соответствует нормам ли? ЧП отменено же. Да и просто логически рассудить, во первых бред полный - обязательное ношение маски на улице (при всём при том, что может быть и имеет смысл в магазинах, общественном транспорте и местах скопления людей).

Во вторых, если эту показуху проводить, то самих полицаев, вплоть до верхов привлечь можно и нужно, за то что сами не всегда применяют предписание и не всех "нарушителей" косят, а избирательно получается. Да и много чего ещё.

Личное отношение в посту за номером 5-ть отписал.

ПС: Хотя по мне просто главного санврача или министра сметнить, достаточно будет.



[Исправлено: elektron, 31.07.2020 - 14:49]