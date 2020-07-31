ACROS Re: Маски надо носить всем: и детям, и на пробежке - Цой #7 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 829

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:39 Прочитал комментарий специалистов в Интернете по поводу обязательного ношения масок: мне стало, просто СТЫДНО дл слёз, за наших министерских медицинских чиновников, за их БЕЗГРАМОТНОСТЬ, как юридическую так и профессиональную: оказывается маски КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя носить детям до ДВУХ лет, в силу неразвитости их дыхательных мышц ( рекомендовано американскими педиатрами); инвалидам и людям имеющим трудности с дыханием в силу сопутствующих заболевании( астма и прочие);



И что такие термины, как "улица", и "транспорт", - оказывается юридически это совсем не то о чём имела ввиду главный санитар страны, а само понятие в постановлений "закрытое помещение" - вообще какой то АНЕКДОТ.

Действительно: почему они не ДЕТАЛИЗИРУЮТ свои, так называемые "опусы-постановления" - ведь у них в штатах сидят болашаковские непрактикующие юристы и теоретические медицинские специалисты окончившие западные университеты, на худой конец сходили бы в ПЛАТНУЮ юридическую консультацию и проконсультировались на соответствие документа правовым нормам.