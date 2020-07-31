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| Сергей kst
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Маски надо носить всем: и детям, и на пробежке - Цой
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С
(Полноправные пользователи)
Сообщений: 142
Регистрация: 01.04.20
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|Отправлено: 31.07.20 - 12:21
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|Головой стукнулся видимо,сильно,или в детстве уронили.
Вот что они там все курят??Ну может будет наконец то в министерстве здравоохранения хоть один разумный человек?
Понятно,маски-безопасность и прочее.Но не до абсурда ведь.
Ох алигафрены епт.Тут просто идешь в маске-задыхаешся,а если пробежка,или велопрогулка(езжу вечером на велосипеде,долго,кроме супруги, на расстоянии 10 метров людей нет).Ко всему прочему-прекрасная флора для размножения бактерий,когда жарко,все это с потом стекает с лица,может и в рот попасть с микробами разными.
[Исправлено: Сергей kst, 31.07.2020 - 12:33]
[Исправлено: Сергей kst, 31.07.2020 - 12:34]
[Исправлено: Сергей kst, 31.07.2020 - 12:38]
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| ACROS
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Re: Маски надо носить всем: и детям, и на пробежке - Цой
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A
(Полноправные пользователи)
Сообщений: 829
Регистрация: 16.11.19
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| ACROS
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Re: Маски надо носить всем: и детям, и на пробежке - Цой
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A
(Полноправные пользователи)
Сообщений: 829
Регистрация: 16.11.19
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|Отправлено: 31.07.20 - 17:39
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|Прочитал комментарий специалистов в Интернете по поводу обязательного ношения масок: мне стало, просто СТЫДНО дл слёз, за наших министерских медицинских чиновников, за их БЕЗГРАМОТНОСТЬ, как юридическую так и профессиональную: оказывается маски КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя носить детям до ДВУХ лет, в силу неразвитости их дыхательных мышц ( рекомендовано американскими педиатрами); инвалидам и людям имеющим трудности с дыханием в силу сопутствующих заболевании( астма и прочие);
И что такие термины, как "улица", и "транспорт", - оказывается юридически это совсем не то о чём имела ввиду главный санитар страны, а само понятие в постановлений "закрытое помещение" - вообще какой то АНЕКДОТ.
Действительно: почему они не ДЕТАЛИЗИРУЮТ свои, так называемые "опусы-постановления" - ведь у них в штатах сидят болашаковские непрактикующие юристы и теоретические медицинские специалисты окончившие западные университеты, на худой конец сходили бы в ПЛАТНУЮ юридическую консультацию и проконсультировались на соответствие документа правовым нормам.
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