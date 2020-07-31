ACROS Re: 7 фактов об электронном автостраховании #1 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 829

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:56 Цитата://Усилилась конкуренция.//



Хорошая вещь- застраховал все свои машины в онлайн-режиме: удобно, ночью лёжа в кровати. Единственное: цена страхования не уменьшилась, как была на бумажных носителях, так и осталась в цифре. Тогда толку от этой конкуренций.

Очевидно, как обычно: "полученные ресурсы" направили не на развитие, а на ЗАРПЛАТУ - ведь это обыкновенный бизнес, получение ПРИБЫЛИ.