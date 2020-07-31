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≡ Маски надо носить всем: и детям, и на пробежке - Цой
 
 
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§ NG.kz
Маски надо носить всем: и детям, и на пробежке - Цой
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39506

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 31.07.20 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На брифинге СЦК у министра спросили, могут ли граждане, зашедшие в летнее кафе, снять маску для приема пищи, могут ли спортсмены, вышедшие на пробежку, снять маску для более свободного дыхания, а также с какого возраста маски должны носить дети.
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§ shootnix
Re: Маски надо носить всем: и детям, и на пробежке - Цой
s


(Пользователи)
Сообщений:
27

Регистрация:
14.05.20
Отправлено: 31.07.20 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной указ, не имеющий ничего общего со здравым смыслом.
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§ Сергей kst
Маски надо носить всем: и детям, и на пробежке - Цой
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
142

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 31.07.20 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Головой стукнулся видимо,сильно,или в детстве уронили.
Вот что они там все курят??Ну может будет наконец то в министерстве здравоохранения хоть один разумный человек?
Понятно,маски-безопасность и прочее.Но не до абсурда ведь.
Ох алигафрены епт.Тут просто идешь в маске-задыхаешся,а если пробежка,или велопрогулка(езжу вечером на велосипеде,долго,кроме супруги, на расстоянии 10 метров людей нет).Ко всему прочему-прекрасная флора для размножения бактерий,когда жарко,все это с потом стекает с лица,может и в рот попасть с микробами разными.

[Исправлено: Сергей kst, 31.07.2020 - 12:33]

[Исправлено: Сергей kst, 31.07.2020 - 12:34]

[Исправлено: Сергей kst, 31.07.2020 - 12:38]
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§ Козлов я
Re: Маски надо носить всем: и детям, и на пробежке - Цой
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1611

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 31.07.20 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ ACROS
Re: Маски надо носить всем: и детям, и на пробежке - Цой
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
829

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 31.07.20 - 12:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Про КОГО вы это? У нас вроде нет вождей, простые государственные служащие денно и ночно работающие на благо простого народа - вождь был ОДИН при СОЮЗЕ - вождь мирового пролетариата - В.И. Ленин.
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§ Козлов я
Маски надо носить всем: и детям, и на пробежке - Цой
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1611

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 31.07.20 - 13:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Про КОГО вы это?

Древние племена в силу недостатка своего лексикона всех,кто ведет их, называли вождями. Нас сейчас ведут простые государственные служащие на разных постах- от сельского акима до министров и т.п. :-P
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§ Хороший человек
Маски надо носить всем: и детям, и на пробежке - Цой
Х


(Пользователи)
Сообщений:
3

Регистрация:
18.07.20
Отправлено: 31.07.20 - 14:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так все таки... в кафе можно теперь только сидеть... или вкушать и пить тоже можно?)
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§ ACROS
Re: Маски надо носить всем: и детям, и на пробежке - Цой
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
829

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 31.07.20 - 17:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочитал комментарий специалистов в Интернете по поводу обязательного ношения масок: мне стало, просто СТЫДНО дл слёз, за наших министерских медицинских чиновников, за их БЕЗГРАМОТНОСТЬ, как юридическую так и профессиональную: оказывается маски КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя носить детям до ДВУХ лет, в силу неразвитости их дыхательных мышц ( рекомендовано американскими педиатрами); инвалидам и людям имеющим трудности с дыханием в силу сопутствующих заболевании( астма и прочие);

И что такие термины, как "улица", и "транспорт", - оказывается юридически это совсем не то о чём имела ввиду главный санитар страны, а само понятие в постановлений "закрытое помещение" - вообще какой то АНЕКДОТ.
Действительно: почему они не ДЕТАЛИЗИРУЮТ свои, так называемые "опусы-постановления" - ведь у них в штатах сидят болашаковские непрактикующие юристы и теоретические медицинские специалисты окончившие западные университеты, на худой конец сходили бы в ПЛАТНУЮ юридическую консультацию и проконсультировались на соответствие документа правовым нормам.
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§ elektron
Маски надо носить всем: и детям, и на пробежке - Цой
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5440

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 31.07.20 - 18:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да Цой походу не надолго задержаться решил. Сегодня зам. Акима Костаная, завтра Начальник МВД Костаная без маски. Не думаю что такие люди позволят с собой так обходиться. :-)
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§ MAN
Re: Маски надо носить всем: и детям, и на пробежке - Цой
MAN


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
77

Регистрация:
03.04.19
Отправлено: 31.07.20 - 18:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Маразм крепчает.
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