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≡ Штраф за спущенную маску заплатит замакима Костаная
 
 
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§ NG.kz
Штраф за спущенную маску заплатит замакима Костаная
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39505

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 31.07.20 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
За несоблюдение масочного режима полицейскими в отношении замакима Костаная Рустема Каркенова был составлен протокол об административном нарушении. Инцидент произошел в апреле этого года.
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§ abaika95
Re: Штраф за спущенную маску заплатит замакима Костаная
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4579

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 31.07.20 - 13:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Есть в Костанае улица в честь знаменитого чешского писателя-сатирика Ярослава Гашека,так вот в его знаменитом произведении-сатире на войну и вообще на все устои тогдашней жизни "Похождения бравого солдата Швейка" есть глава под названием "Торжественная порка" или в некоторых переводах "Показательная порка" очень интересная глава) зачитываюсь)
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§ peshexod
Re: Штраф за спущенную маску заплатит замакима Костаная
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3590

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 31.07.20 - 13:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удивительное дело, моё мнение мощь государственной машины задействована в личных целях.
Похоже на выяснение отношений.
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* ACROS
Re: Штраф за спущенную маску заплатит замакима Костаная
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
827

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 31.07.20 - 14:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:


Как сказал бы, Иван Васильевич: "дело шьют". Наверное, ЧЕЙ ТО заказ и кресло зам.акима КОМУ то понадобилось.
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§ Козлов я
Штраф за спущенную маску заплатит замакима Костаная
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1611

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 31.07.20 - 14:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кажется,при наличии адм. взыскания он не может работать на государевой службе... Нюансов не помню.
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§ elektron
Re: Штраф за спущенную маску заплатит замакима Костаная
elektron


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
5437

Регистрация:
10.10.17
Отправлено: 31.07.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
:lol:
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