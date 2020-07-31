abaika95 Re: Бывший супруг ответил на обвинения учительницы из... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4579

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:08 Ну что и следовало ожидать, сейчас будет тянутся это шоу за окном ещё недели две на потеху народу а потом все это срочно забудут как с той избитой девушкой на коттедже)



Сейчас к примеру повсплывают факты что она там парней меняет как перчатки и все срочно переобуются и будут клеймить её,потом инфа про парней окажется вымыслом и все опять переключатся на бывшего мужа,кароче к малахову уже ехали бы