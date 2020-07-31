ACROS Re: Что говорят владельцы костанайских аптек о предельных ценах... #10 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 827

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 13:49 Цитата://готовы покупать маски по этой цене//

Законы рынка или же марксистко-ленинскую политэкономию в разделе товарно-денежных отношении, я знаю не хуже вас, может даже и лучше, поучительный тон оставьте для своей диаспоры, если вы за рубежом это не значит что вы поумнели или набрались грамотёшки: вопрос не в этом - мы, вернее НЕ МЫ, а где то и кем то провозглашено что наше государство становиться социальным и слышащим.

У нас в Казахстане( не знаю что значит для вас Казахстан),простой как три рубля, медицинский атрибут - МАСКА - становитьсч центром или символом или же ПАНАЦЕЕЙ борьбы с коронавирусом, в концепции нового министра г-на Цоя. Меня бесит и стыдно за нашу власть: что весь мир потихоньку включает послабления ( курорты, массовое гуляние,бизнес, авиасообщения и так далее) а мы только- только только начинаем борьбу с коронавирусом и тем более с ошибочными протоколами лечения и с помощью командированных российских врачей.

Где миллиардные деньги - почему не дают должного эффекта; та же пресловутая маска: по протоколу её через 2 часа выкидывать - человек за день должен сменить как минимум 3-4 штуки*120 тенге =360-480 тенге*30 дней=10 800-14 400 тенге в месяц. Полстраны не работает, кроме масок нужно: кушать,пить, одежду купить, детям что то надо, лекарства (не дай Бог заболеть), проезд, содержание авто, квартиры, ком.услуги, налоги да мало ли что надо каждодневно.

Пусть аптекари поднимают цены, это нормальное явление - это рынок, спрос работает на предложение, но и государство ( коли ОНО насильно и принудительно загнало население домой и ОСТАВИЛО без средств к сосуществованию)) ДОЛЖНО СУБСИДИРОВАТЬ медикаменты, хотя бы те же МАСКИ ( мы же делаем отчисления в ФОМС), что бы оно НЕРАБОТАЮЩЕМУ и ОСТАВШЕМУ без средств существования, населению обходилось не так накладно. И так по остальным медикаментам и не только медикаментам.

Аптекари своим , якобы жалобным обращением, кстати написанно в общем то бездарно, можно и пограмотней, только вызвали обратный эффект - раздражение. Раздражение не только к аптекарям, но и ко всему что делает государство.