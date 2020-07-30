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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7280

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 30.07.20 - 00:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Канадец любитель тоже. Ужель обиделся? Здесь все понемногу друг над другом прикалываются. Канадцу тоже немало перепадало. Но он и в ус не дует!

Да просто тем больше нет нормальных для обсуждения, один сплошной ковид19))
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§ Vit
Флуд и оффтопик (часть 4)
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9640

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 30.07.20 - 07:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Не на Макса я не обижаюсь. Он мой друг. Он мне даже уже жилплощадь выделил в Канаде. Мало кто может в костанае похвастаться недвижимостью в Канаде. А у меня она есть. Хоть и небольшая. 3+3 квадратных метра у него на огороде)) . Где то фото было на сайте. Уже не смогу найти.
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§ ACROS
Флуд и оффтопик (часть 4)
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
826

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 30.07.20 - 08:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
бесконечно выбрасывает


У меня тоже так же: я делаю так - пишу, потом сохраняю текст, потом когда выбрасывает, копирую заново и все дела.Добринцоф тоже говорил про такое.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1911

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 30.07.20 - 21:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Vit Она богиня. Она меня раздела не я её.

"Поэт сказал:Я позвал её по имени, а она пришла и соблазнила меня..."

Помню, Вит, помню... твоя усталая рука сбивает пепел сигареты...
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§ maxsaf
Флуд и оффтопик (часть 4)
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7280

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 30.07.20 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
твоя усталая рука

Виртуальная богиня что-ли?)))
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8976

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 30.07.20 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Помню, Вит, помню... твоя усталая рука сбивает пепел сигареты...


Витал не курит.
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1911

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 30.07.20 - 22:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Витал не курит.



Я его лучше знаю... :-P
Вит единственный романтик на форуме.
Я тоже романтик. Мы с ним идём в комплекте :-)
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8976

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 30.07.20 - 22:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Я его лучше знаю..


Спорить не буду.
Тем более он мой компаньен по ресторану в Германии. Дракон присматривает.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8976

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 30.07.20 - 23:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, Нурбанчик, не сбылись твои предположения.позитивные.
По поездам. из кз по России
Всё колом пока.
Месяц август
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§ Нурбанчик
Флуд и оффтопик (часть 4)
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1951

Регистрация:
25.05.11
Отправлено: 31.07.20 - 00:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Да, Нурбанчик, не сбылись твои предположения.позитивные. По поездам. из кз по России

Эхх...
Надеемся, с 1 августа откроют хоть международные авиаперелёты.
Внутри России проблем нет с передвижением, аэропорты, ж/д и автовокзалы работают, вся страна передвигается, черноморское побережье приглашает на отдых.
Наверное с Казахстаном, по пассажирскому сообщению проблемы связаны возможно с всплеском всем этим короновирусом :-x
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1611

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 31.07.20 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
Внутри России... черноморское побережье приглашает на отдых.

У нас только другое побережье
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4579

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 31.07.20 - 11:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Надеемся, с 1 августа откроют хоть международные авиаперелёты.Внутри России проблем нет с передвижением, аэропорты, ж/д и автовокзалы работают/





Ну ниче Казахстан не в южной Америке находится,наши заболевшие новым вирусом наверно уже просочились к вам, месяц-два и вас позакрыывают
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1911

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 31.07.20 - 15:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1911

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 31.07.20 - 15:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто-нибудь совершал хадж?
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19710

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 31.07.20 - 15:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
наверно уже просочились к вам, месяц-два и вас позакрыывают

Какой, Абайка, счастливый... 8-) :-o
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