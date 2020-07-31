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≡ Что говорят владельцы костанайских аптек о предельных ценах на лекарства и рейдах мониторинговых групп
 
 
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§ NG.kz
Что говорят владельцы костанайских аптек о предельных ценах на лекарства и рейдах мониторинговых групп
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39505

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 31.07.20 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мониторинговые группы проверили 115 аптек в Костанайской области и в 24-х выявили нарушения. Эти проверки стали причиной для коллективного письма, с которым в редакцию "НГ" обратились владельцы аптек.
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§ abaika95
Re: Что говорят владельцы костанайских аптек о предельных ценах...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4579

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 31.07.20 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока читал,плакал от умиления) письмо тронуло но к чему оно?) Если четко в статье прописано, кто где и на сколько завысил цены на препараты? Что надо всем прочитать письмо и согласится что дааа законы рынка....бабушка с открыткой....лаадно продавайте фильтрум вместо 1036 тнг за 1300 и бабушка вам ещё пару открыток принесет за это......
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§ Гога
Re: Что говорят владельцы костанайских аптек о предельных ценах...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2718

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 31.07.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Парацетамол таб. 200мг №10 (Ирбитский ХФЗ)2.70 руб
Парацетамол таб. 200мг №10 (Татхимфармпрепараты)3.60 руб
Парацетамол таб. 500мг №10 (Дальхимфарм)4.50 руб
Парацетамол таб. 500мг №10 (Медисорб)4.60 руб
Парацетамол таб. 500мг №10 (Уралбиофарм)5.00 руб
Парацетамол таб. 500мг №10 (Тюменский ХФЗ)5.00 руб
Парацетамол таб. 500мг №10 (Фармстандарт-Лексредства ОАО)
Производитель
5.40 руб
Парацетамол таб. 200мг №10 (Фармстандарт-Томскхимфарм ОАО)5.50 руб
Парацетамол таб. 500мг №10 (Татхимфармпрепараты)5.50 руб
------Этот у вас по 1 000 тенге ?? «Ингавирин» за 6 000 тенге, предельная цена данного препарата 5 640 тенге- тут р.цена - 600 руб.
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§ Сергей kst
Re: Что говорят владельцы костанайских аптек о предельных ценах...
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
142

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 31.07.20 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уверены, это был не фармацевт, а какой-нибудь торгаш-барыга.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39416

А аптеки прям не торгаши-барыги.Бедные несчастные,плохо им живется,как грибов после дождя,на каждом углу.Есть верхний предел цен-придерживайтесь.Нет-платите штрафы.Итак цены подняли,еще не нравится что-то.
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§ Козлов я
Что говорят владельцы костанайских аптек о предельных ценах на лекарства и рейдах мониторинговых групп
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1611

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 31.07.20 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ Сергей kst
Re: Что говорят владельцы костанайских аптек о предельных ценах...
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
142

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 31.07.20 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
-Этот у вас по 1 000 тенге ?? «Ингавирин» за 6 000 тенге, предельная цена данного препарата 5 640 тенге- тут р.цена - 600 руб.

Да совсем озверели,нелюди млин. До закрытия границы,3-4 разамес. ездил в Челябинск и Екат.Родные и друзья просили купить то или иное лекарство.Когда узнал разницу в цене-просто 3.14..ец. Как-то покупал аджисепт(леденцы) пару месяцев назад-500 с копейками.2 недели назад купил-960 упаковка.
Ну вот что за...
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§ ACROS
Re: Что говорят владельцы костанайских аптек о предельных ценах...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
826

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 31.07.20 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Пока читал,плакал от умиления


То же самое или же: волки в беззащитной овчарне или крокодиловы слёзы.
Как это так: маска в начале марта стоила 15 тенге, сейчас продают по 120 тенге - подъём в 8 раз - покажите мне вид бизнеса где ТАК и за ТРИ месяца можно ПОДНЯТЬ деньги ?? За три месяца что то случилось: материал подорожал в 8 раз, или же рядовым формацевтам и провизорам подняли зарплату в 8 раз что они БЕГУТ с переднего края, или транспортные затраты поднялись в 8 раз, или электроэнергия подорожала в 8 раз, или же налоги государство подняло в 8 раз, или же аренда зданий поднялась в 8 раз - что там ещё может подорожать в 8 раз?? Даже ДОЛЛАР так в разы не поднимался.

Цитата: //вместе с депутатом,//
Депутат то свой - из бывших формацевтов.

Цитата://какие долговые книги были//

У них может и прошли, у супруги в обыкновенном сельском магазинчике ДО СИХ пор толстые долговые книги - так что не вы одни сдерживаете социальную напряженность и помогаете выживать, тем более у вас это уже в прошлом.

Цитата: //вокруг аптек полицейские ходят хороводами по три человека сразу.//

С введением карантина и строгих санитарных правил, вокруг маленьких сельских магазинчиков "хороводы" ведут в день по несколько раз - не вас одних проверяют. Цитата://Ни одна аптека с марта месяца не закрылась, мы верно служили вам// НИ один сельский магазинчик с марта месяца НЕ ЗАКРЫЛСЯ ни на один день - они "ИСПРАВНО и САМООТВЕРЖЕННО", невзирая на сложную эпид.ситуацию, проблему с лекарствами созданными ЧАСТНЫМИ аптеками - денно и ночно ВЕРНО служили и служат населению.

Цитата: //какой-нибудь торгаш-барыга.//

Любого кто торгует чем либо, независимо - лекарствами или же продуктами или ещё чем то, того народ называет: ТОРГАШАМИ и БАРЫГАМИ.
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§ Артем Марусич
Re: Что говорят владельцы костанайских аптек о предельных ценах...
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
192

Регистрация:
27.04.18
Отправлено: 31.07.20 - 12:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В РФ в первые дни изоляции гос-во фиксировало цены на маски и пока весь мир покупал их за 2, 3, 4 цены - в РФ их просто не было. Наши решили фиксировать цены на лекарства... Ну ведь 30 лет вы пытаетесь регулировать цены, каждый раз вы получаете один и тот же результат - товар исчезает. Почему в этот раз вы считаете, что результат будет иным? Я понимаю, что там сидят очень тупые ослы, но ведь даже голуби и собаки могут учиться на своих ошибках - принявшего подобные законы, нужно судить, а потом либо лечить, либо отправлять в тюрьму, так как он либо болен, либо пытается устроить намеренно вредить.
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§ Артем Марусич
Что говорят владельцы костанайских аптек о предельных ценах на лекарства и рейдах мониторинговых групп
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
192

Регистрация:
27.04.18
Отправлено: 31.07.20 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, в этой истории есть и плюс. Теперь когда ктонить спросит «Что такое пляски на граблях?» - можно будет смело рассказывать именно эту историю.
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§ Артем Марусич
Re: Что говорят владельцы костанайских аптек о предельных ценах...
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
192

Регистрация:
27.04.18
Отправлено: 31.07.20 - 13:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
Как это так: маска в начале марта стоила 15 тенге, сейчас продают по 120 тенге - подъём в 8 раз - покажите мне вид бизнеса где ТАК и за ТРИ месяца можно ПОДНЯТЬ деньги ?? За три месяца что то случилось: материал подорожал в 8 раз, или же рядовым формацевтам и провизорам подняли зарплату в 8 раз что они БЕГУТ с переднего края, или транспортные затраты поднялись в 8 раз, или электроэнергия подорожала в 8 раз, или же налоги государство подняло в 8 раз, или же аренда зданий поднялась в 8 раз - что там ещё может подорожать в 8 раз?? Даже ДОЛЛАР так в разы не поднимался.

Это так: маски стали нужны людям. В Нью-Йорке маску готовы были купить за 10$, в Москве за 1 рубль, в Казахстане за 15. Стало быть в первую очередь, маски продавались в Нью-Йорк, потом в Костанай, а потом в Москву. Сейчас в Нью-Йорке маски готовы покупать по 1$, в Москве по 20 рублей. Пока люди готовы покупать маски по этой цене - их и будут продавать по этой цене.

Вы канеш можете сидеть и пытаться купить маску по 8 тенге, но продавать вам ее по 8 тенге будут только тогда, когда ваше предложение будет лучшим на рынке.

Ровно так, как сформировалась цена маски для вас - сформировалась цена на материалы для производства масок. Пока одни думали о ценах, китайцы просто покупали по любой цене материал и делали дорогие маски для богатых стран.
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§ ACROS
Re: Что говорят владельцы костанайских аптек о предельных ценах...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
826

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 31.07.20 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата://готовы покупать маски по этой цене//
Законы рынка или же марксистко-ленинскую политэкономию в разделе товарно-денежных отношении, я знаю не хуже вас, может даже и лучше, поучительный тон оставьте для своей диаспоры, если вы за рубежом это не значит что вы поумнели или набрались грамотёшки: вопрос не в этом - мы, вернее НЕ МЫ, а где то и кем то провозглашено что наше государство становиться социальным и слышащим.
У нас в Казахстане( не знаю что значит для вас Казахстан),простой как три рубля, медицинский атрибут - МАСКА - становитьсч центром или символом или же ПАНАЦЕЕЙ борьбы с коронавирусом, в концепции нового министра г-на Цоя. Меня бесит и стыдно за нашу власть: что весь мир потихоньку включает послабления ( курорты, массовое гуляние,бизнес, авиасообщения и так далее) а мы только- только только начинаем борьбу с коронавирусом и тем более с ошибочными протоколами лечения и с помощью командированных российских врачей.
Где миллиардные деньги - почему не дают должного эффекта; та же пресловутая маска: по протоколу её через 2 часа выкидывать - человек за день должен сменить как минимум 3-4 штуки*120 тенге =360-480 тенге*30 дней=10 800-14 400 тенге в месяц. Полстраны не работает, кроме масок нужно: кушать,пить, одежду купить, детям что то надо, лекарства (не дай Бог заболеть), проезд, содержание авто, квартиры, ком.услуги, налоги да мало ли что надо каждодневно.
Пусть аптекари поднимают цены, это нормальное явление - это рынок, спрос работает на предложение, но и государство ( коли ОНО насильно и принудительно загнало население домой и ОСТАВИЛО без средств к сосуществованию)) ДОЛЖНО СУБСИДИРОВАТЬ медикаменты, хотя бы те же МАСКИ ( мы же делаем отчисления в ФОМС), что бы оно НЕРАБОТАЮЩЕМУ и ОСТАВШЕМУ без средств существования, населению обходилось не так накладно. И так по остальным медикаментам и не только медикаментам.
Аптекари своим , якобы жалобным обращением, кстати написанно в общем то бездарно, можно и пограмотней, только вызвали обратный эффект - раздражение. Раздражение не только к аптекарям, но и ко всему что делает государство.
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§ Артем Марусич
Что говорят владельцы костанайских аптек о предельных ценах на лекарства и рейдах мониторинговых групп
Артем Марусич


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
192

Регистрация:
27.04.18
Отправлено: 31.07.20 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ACROS:
поучительный тон оставьте для своей диаспоры, если вы за рубежом это не значит что вы поумнели или набрались грамотёшки

Я в Костанае. В своем первом посте вы интересовались исключительно ценообразованием. Что касается субсидий - естественно со стороны гос-ва это было бы справедливо.
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§ Хороший человек
Re: Что говорят владельцы костанайских аптек о предельных ценах...
Х


(Пользователи)
Сообщений:
3

Регистрация:
18.07.20
Отправлено: 31.07.20 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Государству нужно показать видимость работы. Кого то наказать. Кого то пожурить. Маски на всех одеть. Главное отвлекать внимание плебисцита от реальных проблем. Так что все норм...
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§ Сергей kst
Re: Что говорят владельцы костанайских аптек о предельных ценах...
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
142

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 31.07.20 - 15:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Хороший человек:

Дык в том то и дело,многие это понимают,отсюда и злоба на власть и недоверие.
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§ таноми52
Re: Что говорят владельцы костанайских аптек о предельных ценах...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1911

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 31.07.20 - 15:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Неужели не осталось государственных аптек? В конкуренцию между частными аптеками слабо верится. Скорее более реален сговор. А вот госаптеки могли бы своими обоснованными ценами сдерживать рвачество частников
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