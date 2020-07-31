Сергей kst Маски надо носить всем: и детям, и на пробежке - Цой #2 С





(Полноправные пользователи) Сообщений: 142

Регистрация: 01.04.20 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:21 Головой стукнулся видимо,сильно,или в детстве уронили.

Вот что они там все курят??Ну может будет наконец то в министерстве здравоохранения хоть один разумный человек?

Понятно,маски-безопасность и прочее.Но не до абсурда ведь.

Ох алигафрены епт.Тут просто идешь в маске-задыхаешся,а если пробежка,или велопрогулка(езжу вечером на велосипеде,долго,кроме супруги, на расстоянии 10 метров людей нет).Ко всему прочему-прекрасная флора для размножения бактерий,когда жарко,все это с потом стекает с лица,может и в рот попасть с микробами разными.



[Исправлено: Сергей kst, 31.07.2020 - 12:33]



[Исправлено: Сергей kst, 31.07.2020 - 12:34]



[Исправлено: Сергей kst, 31.07.2020 - 12:38]