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≡ Треть - в Костанае. Сколько человек заболело коронавирусом за прошедшие сутки в области
 
 
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§ NG.kz
Треть - в Костанае. Сколько человек заболело коронавирусом за прошедшие сутки в области
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39505

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 31.07.20 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всего в регионе за прошедшие сутки, 30 июля, зарегистрировано 66 случаев заболевания КВИ. По данным сайта coronavirus2020.kz, у 28 из них нет проявлений симптомов заболевания.
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§ Survivor Puma
Re: Треть - в Костанае. Сколько человек заболело коронавирусом...
Survivor Puma


(Пользователи)
Сообщений:
26

Регистрация:
16.05.19
Отправлено: 31.07.20 - 14:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пациенты обследованы по самообращению, с профилактической целью, а также с симптомами - боль в горле, температура, слабость, головокружение
А где это можно сдать? Тут друзья пытаются сдать на антитела, так никто в Костанае не делает
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§ Yorik
Треть - в Костанае. Сколько человек заболело коронавирусом за прошедшие сутки в области
Yorik


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
899

Регистрация:
19.11.09
Отправлено: 31.07.20 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Survivor Puma:
так никто в Костанае не делает

Неправда. Олимп такие тесты проводит.
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