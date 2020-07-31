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ACROS:
Как это так: маска в начале марта стоила 15 тенге, сейчас продают по 120 тенге - подъём в 8 раз - покажите мне вид бизнеса где ТАК и за ТРИ месяца можно ПОДНЯТЬ деньги ?? За три месяца что то случилось: материал подорожал в 8 раз, или же рядовым формацевтам и провизорам подняли зарплату в 8 раз что они БЕГУТ с переднего края, или транспортные затраты поднялись в 8 раз, или электроэнергия подорожала в 8 раз, или же налоги государство подняло в 8 раз, или же аренда зданий поднялась в 8 раз - что там ещё может подорожать в 8 раз?? Даже ДОЛЛАР так в разы не поднимался.
Это так: маски стали нужны людям. В Нью-Йорке маску готовы были купить за 10$, в Москве за 1 рубль, в Казахстане за 15. Стало быть в первую очередь, маски продавались в Нью-Йорк, потом в Костанай, а потом в Москву. Сейчас в Нью-Йорке маски готовы покупать по 1$, в Москве по 20 рублей. Пока люди готовы покупать маски по этой цене - их и будут продавать по этой цене.
Вы канеш можете сидеть и пытаться купить маску по 8 тенге, но продавать вам ее по 8 тенге будут только тогда, когда ваше предложение будет лучшим на рынке.
Ровно так, как сформировалась цена маски для вас - сформировалась цена на материалы для производства масок. Пока одни думали о ценах, китайцы просто покупали по любой цене материал и делали дорогие маски для богатых стран.