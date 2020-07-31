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≡ Маски надо носить всем: и детям, и на пробежке - Цой
 
 
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§ NG.kz
Маски надо носить всем: и детям, и на пробежке - Цой
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39503

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 31.07.20 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На брифинге СЦК у министра спросили, могут ли граждане, зашедшие в летнее кафе, снять маску для приема пищи, могут ли спортсмены, вышедшие на пробежку, снять маску для более свободного дыхания, а также с какого возраста маски должны носить дети.
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* shootnix
Re: Маски надо носить всем: и детям, и на пробежке - Цой
s


(Пользователи)
Сообщений:
27

Регистрация:
14.05.20
Отправлено: 31.07.20 - 12:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очередной указ, не имеющий ничего общего со здравым смыслом.
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* Сергей kst
Маски надо носить всем: и детям, и на пробежке - Цой
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
141

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 31.07.20 - 12:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Головой стукнулся видимо,сильно,или в детстве уронили.
Вот что они там все курят??Ну может будет наконец то в министерстве здравоохранения хоть один разумный человек?
Понятно,маски-безопасность и прочее.Но не до абсурда ведь.
Ох алигафрены епт.Тут просто идешь в маске-задыхаешся,а если пробежка,или велопрогулка(езжу вечером на велосипеде,долго,кроме супруги, на расстоянии 10 метров людей нет).Ко всему прочему-прекрасная флора для размножения бактерий,когда жарко,все это с потом стекает с лица,может и в рот попасть с микробами разными.

[Исправлено: Сергей kst, 31.07.2020 - 12:33]

[Исправлено: Сергей kst, 31.07.2020 - 12:34]

[Исправлено: Сергей kst, 31.07.2020 - 12:38]
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§ Козлов я
Re: Маски надо носить всем: и детям, и на пробежке - Цой
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1609

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 31.07.20 - 12:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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