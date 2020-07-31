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≡ Что говорят владельцы костанайских аптек о предельных ценах на лекарства и рейдах мониторинговых групп
 
 
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§ NG.kz
Что говорят владельцы костанайских аптек о предельных ценах на лекарства и рейдах мониторинговых групп
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39503

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 31.07.20 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мониторинговые группы проверили 115 аптек в Костанайской области и в 24-х выявили нарушения. Эти проверки стали причиной для коллективного письма, с которым в редакцию "НГ" обратились владельцы аптек.
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§ abaika95
Re: Что говорят владельцы костанайских аптек о предельных ценах...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4578

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 31.07.20 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пока читал,плакал от умиления) письмо тронуло но к чему оно?) Если четко в статье прописано, кто где и на сколько завысил цены на препараты? Что надо всем прочитать письмо и согласится что дааа законы рынка....бабушка с открыткой....лаадно продавайте фильтрум вместо 1036 тнг за 1300 и бабушка вам ещё пару открыток принесет за это......
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§ Гога
Re: Что говорят владельцы костанайских аптек о предельных ценах...
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2718

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 31.07.20 - 11:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Парацетамол таб. 200мг №10 (Ирбитский ХФЗ)2.70 руб
Парацетамол таб. 200мг №10 (Татхимфармпрепараты)3.60 руб
Парацетамол таб. 500мг №10 (Дальхимфарм)4.50 руб
Парацетамол таб. 500мг №10 (Медисорб)4.60 руб
Парацетамол таб. 500мг №10 (Уралбиофарм)5.00 руб
Парацетамол таб. 500мг №10 (Тюменский ХФЗ)5.00 руб
Парацетамол таб. 500мг №10 (Фармстандарт-Лексредства ОАО)
Производитель
5.40 руб
Парацетамол таб. 200мг №10 (Фармстандарт-Томскхимфарм ОАО)5.50 руб
Парацетамол таб. 500мг №10 (Татхимфармпрепараты)5.50 руб
------Этот у вас по 1 000 тенге ?? «Ингавирин» за 6 000 тенге, предельная цена данного препарата 5 640 тенге- тут р.цена - 600 руб.
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* Сергей kst
Re: Что говорят владельцы костанайских аптек о предельных ценах...
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
141

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 31.07.20 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Уверены, это был не фармацевт, а какой-нибудь торгаш-барыга.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39416

А аптеки прям не торгаши-барыги.Бедные несчастные,плохо им живется,как грибов после дождя,на каждом углу.Есть верхний предел цен-придерживайтесь.Нет-платите штрафы.Итак цены подняли,еще не нравится что-то.
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§ Козлов я
Что говорят владельцы костанайских аптек о предельных ценах на лекарства и рейдах мониторинговых групп
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1609

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 31.07.20 - 12:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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* Сергей kst
Re: Что говорят владельцы костанайских аптек о предельных ценах...
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
141

Регистрация:
01.04.20
Отправлено: 31.07.20 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
-Этот у вас по 1 000 тенге ?? «Ингавирин» за 6 000 тенге, предельная цена данного препарата 5 640 тенге- тут р.цена - 600 руб.

Да совсем озверели,нелюди млин. До закрытия границы,3-4 разамес. ездил в Челябинск и Екат.Родные и друзья просили купить то или иное лекарство.Когда узнал разницу в цене-просто 3.14..ец. Как-то покупал аджисепт(леденцы) пару месяцев назад-500 с копейками.2 недели назад купил-960 упаковка.
Ну вот что за...
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§ ACROS
Re: Что говорят владельцы костанайских аптек о предельных ценах...
A


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
823

Регистрация:
16.11.19
Отправлено: 31.07.20 - 12:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Пока читал,плакал от умиления


То же самое или же: волки в беззащитной овчарне или крокодиловы слёзы.
Как это так: маска в начале марта стоила 15 тенге, сейчас продают по 120 тенге - подъём в 8 раз - покажите мне вид бизнеса где ТАК и за ТРИ месяца можно ПОДНЯТЬ деньги ?? За три месяца что то случилось: материал подорожал в 8 раз, или же рядовым формацевтам и провизорам подняли зарплату в 8 раз что они БЕГУТ с переднего края, или транспортные затраты поднялись в 8 раз, или электроэнергия подорожала в 8 раз, или же налоги государство подняло в 8 раз, или же аренда зданий поднялась в 8 раз - что там ещё может подорожать в 8 раз?? Даже ДОЛЛАР так в разы не поднимался.

Цитата: //вместе с депутатом,//
Депутат то свой - из бывших формацевтов.

Цитата://какие долговые книги были//

У них может и прошли, у супруги в обыкновенном сельском магазинчике ДО СИХ пор толстые долговые книги - так что не вы одни сдерживаете социальную напряженность и помогаете выживать, тем более у вас это уже в прошлом.

Цитата: //вокруг аптек полицейские ходят хороводами по три человека сразу.//

С введением карантина и строгих санитарных правил, вокруг маленьких сельских магазинчиков "хороводы" ведут в день по несколько раз - не вас одних проверяют. Цитата://Ни одна аптека с марта месяца не закрылась, мы верно служили вам// НИ один сельский магазинчик с марта месяца НЕ ЗАКРЫЛСЯ ни на один день - они "ИСПРАВНО и САМООТВЕРЖЕННО", невзирая на сложную эпид.ситуацию, проблему с лекарствами созданными ЧАСТНЫМИ аптеками - денно и ночно ВЕРНО служили и служат населению.

Цитата: //какой-нибудь торгаш-барыга.//

Любого кто торгует чем либо, независимо - лекарствами или же продуктами или ещё чем то, того народ называет: ТОРГАШАМИ и БАРЫГАМИ.
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