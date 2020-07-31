ACROS Re: Что говорят владельцы костанайских аптек о предельных ценах... #6 A





(Полноправные пользователи) Сообщений: 823

Регистрация: 16.11.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:16 Цитата: abaika95: Пока читал,плакал от умиления



То же самое или же: волки в беззащитной овчарне или крокодиловы слёзы.

Как это так: маска в начале марта стоила 15 тенге, сейчас продают по 120 тенге - подъём в 8 раз - покажите мне вид бизнеса где ТАК и за ТРИ месяца можно ПОДНЯТЬ деньги ?? За три месяца что то случилось: материал подорожал в 8 раз, или же рядовым формацевтам и провизорам подняли зарплату в 8 раз что они БЕГУТ с переднего края, или транспортные затраты поднялись в 8 раз, или электроэнергия подорожала в 8 раз, или же налоги государство подняло в 8 раз, или же аренда зданий поднялась в 8 раз - что там ещё может подорожать в 8 раз?? Даже ДОЛЛАР так в разы не поднимался.



Цитата: //вместе с депутатом,//

Депутат то свой - из бывших формацевтов.



Цитата://какие долговые книги были//



У них может и прошли, у супруги в обыкновенном сельском магазинчике ДО СИХ пор толстые долговые книги - так что не вы одни сдерживаете социальную напряженность и помогаете выживать, тем более у вас это уже в прошлом.



Цитата: //вокруг аптек полицейские ходят хороводами по три человека сразу.//



С введением карантина и строгих санитарных правил, вокруг маленьких сельских магазинчиков "хороводы" ведут в день по несколько раз - не вас одних проверяют. Цитата://Ни одна аптека с марта месяца не закрылась, мы верно служили вам// НИ один сельский магазинчик с марта месяца НЕ ЗАКРЫЛСЯ ни на один день - они "ИСПРАВНО и САМООТВЕРЖЕННО", невзирая на сложную эпид.ситуацию, проблему с лекарствами созданными ЧАСТНЫМИ аптеками - денно и ночно ВЕРНО служили и служат населению.



Цитата: //какой-нибудь торгаш-барыга.//



Любого кто торгует чем либо, независимо - лекарствами или же продуктами или ещё чем то, того народ называет: ТОРГАШАМИ и БАРЫГАМИ.