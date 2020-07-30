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≡ Посчитать население Казахстана планируют в 2021 году
 
 
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§ NG.kz
Посчитать население Казахстана планируют в 2021 году
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39499

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 30.07.20 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министерство национальной экономики Казахстана предлагает перенести проведение переписи населения на 2021 год. Отметим, изначально планировалось провести перепись населения с 1 по 30 октября текущего года.
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§ Горожанин_kst
Re: Посчитать население Казахстана планируют в 2021 году
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1671

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 30.07.20 - 09:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Стоит открыть границы. И половина населения за год посваливает! Поняли уже даже слепоглухонемые чего стоит в этой стране управление. Лучше калымить в Гондурасе, чем гондурасить...ну вы поняли.
Этот почин по переписи готовит "сиятельным" много сюрпризов, господа.
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§ Vit
Посчитать население Казахстана планируют в 2021 году
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9640

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 30.07.20 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Я с десяток знаю в городе людей которые живут тут а работают в рф имея паспорт российский. Я знаю 10, ты знаешь 10, юджин знает 10.сосед Геноцвали знает 10 . По факту скорей всего лямов 2-3 по всей стране не граждани Казахстана. Наверно поэтому мутят перепесь насиления. Что б увидеть сколько граждан и сколько левых живут у нас.
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§ electro
Посчитать население Казахстана планируют в 2021 году
e


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
324

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 30.07.20 - 12:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Считаю, что с такой медициной им некого будет считать.
даже в в 21 году.

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уберите аватар

[Исправлено: electro, 30.07.2020 - 12:36]
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§ abaika95
Посчитать население Казахстана планируют в 2021 году
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4574

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 30.07.20 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/По факту скорей всего лямов 2-3 по всей стране не граждани Казахстана./


Если не больше) и когда они начнут уезжать статистика подскочет и все будут визжать что вот видели!?!?! Уезжает то население!! А по факту просто граждане России уедут в Россию )
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§ Vit
Посчитать население Казахстана планируют в 2021 году
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9640

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 30.07.20 - 12:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Будет как на/в Украине. Официально 65 лямов насиления а по факту 35.) какой 35. 25 наверно.)))
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§ yudjin
Посчитать население Казахстана планируют в 2021 году
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6803

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 30.07.20 - 12:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Наверно поэтому мутят перепесь насиления.

нет, никто не мутит... Так положено в 9-ом году проводить перепись... Она была и в 79, и в 89 и так далее. Просто у нас её стали переносить по разным причинам.

Ну 2-3 миллиона ты конечно загнул, но есть конечно.
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§ abaika95
Re: Посчитать население Казахстана планируют в 2021 году
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4574

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 30.07.20 - 13:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Будет как на/в Украине. Официально 65 лямов насиления а по факту 35.) какой 35. 25 наверно./




Как на Украине не надо)
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§ drakon
Посчитать население Казахстана планируют в 2021 году
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19708

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 30.07.20 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
какой 35. 25 наверно./
abaika95:
Как на Украине не надо)


Что? 25 млн. Сидьно много?... :lol: ;-)
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§ сайлау курманов
Re: Посчитать население Казахстана планируют в 2021 году
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3943

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 31.07.20 - 01:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Последний перепись запомнилась тем, что председатель с очень большими деньгами свалила , что из Москвы ее за шкирку притащили и судили,
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§ maxsaf
Посчитать население Казахстана планируют в 2021 году
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7280

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 31.07.20 - 05:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:

Сколько она фактически отсидела? Вроде тогда лярд выделили с хвостиком, а теперь 8 лярдов. Хотя судом доказано, что в 400 лямов можно уложиться :lol:
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§ maxsaf
Посчитать население Казахстана планируют в 2021 году
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7280

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 31.07.20 - 05:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
когда они начнут уезжать статистика подскочет и все будут визжать что вот видели!?!?! Уезжает то население!! А по факту просто граждане России уедут в Россию )

Ну тогда ниче и не подскочит)) хотя, курс доллара может и подскочить, если хаты начнут по дешевке отдавать))

[Исправлено: maxsaf, 31.07.2020 - 05:28]
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§ maxsaf
Посчитать население Казахстана планируют в 2021 году
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7280

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 31.07.20 - 05:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
А по факту просто граждане России уедут в Россию

Про меня тоже так поди говорите - гражданин Канады уехал в Канаду? :lol:
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