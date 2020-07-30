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≡ 10 систем "Автоураган" дополнительно установят в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
10 систем "Автоураган" дополнительно установят в Костанайской области
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39499

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 30.07.20 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вместе с ними в регионе будут работать 39 аппаратно-программных комплексов (АПК) «АвтоУраган». Новые аппараты установят уже завтра, 31 июля, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. Адреса установки систем - здесь.
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§ dandiv
10 систем "Автоураган" дополнительно установят в Костанайской области
d


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
872

Регистрация:
03.12.09
Отправлено: 30.07.20 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Новые аппараты установят уже завтра, 31 июля, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.
город Костанай: - ул. Алтынсарина (в границах пр. Назарбаева до ул. Лермонтова)

Не совсем понятная информация - установят или запустят?
Дело в том, что именно по Алтынсарина эта система уже наверно неделю стоит, начали примерно 2 недели назад ставить
Именно этот "настригет" немало денег - от Назарбаева до Рабочей ограничение 40 км/ч, но очень многие там несутся намного быстрее ;-)

P/s Кстати, что случилось со вставкой цитат? Не выделяются от общего текста

[Исправлено: dandiv, 30.07.2020 - 16:09]

[Исправлено: dandiv, 30.07.2020 - 16:11]
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§ Vit
Re: 10 систем "Автоураган" дополнительно установят в...
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9640

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 30.07.20 - 16:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Невероятно просто. Чудеса. Люди скидываются на ивл и польскиметры, лекарства. А этим по барабану. Придерживаются своей темы. Фантастика..
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§ Горожанин_kst
10 систем "Автоураган" дополнительно установят в Костанайской области
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1671

Регистрация:
06.10.16
Отправлено: 30.07.20 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:

Виталя, ну чего как маленький?!
Это как с Карфагеном у римлян: "Бюджет должен быть освоен!"
Раз уж он выделен.
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§ КГСПС
Re: 10 систем "Автоураган" дополнительно установят в...
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1113

Регистрация:
30.01.17
Отправлено: 31.07.20 - 01:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Рудном на Топоркова тоже уже больше как неделю стоит.
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§ Серый волк
10 систем "Автоураган" дополнительно установят в Костанайской области
Серый волк


(Пользователи)
Сообщений:
11269

Регистрация:
19.08.08
Отправлено: 31.07.20 - 03:44
Комментарий проходит проверку.
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