Цитата: Новые аппараты установят уже завтра, 31 июля, сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области.

город Костанай: - ул. Алтынсарина (в границах пр. Назарбаева до ул. Лермонтова)

Не совсем понятная информация - установят или запустят?

Дело в том, что именно по Алтынсарина эта система уже наверно неделю стоит, начали примерно 2 недели назад ставить

Именно этот "настригет" немало денег - от Назарбаева до Рабочей ограничение 40 км/ч, но очень многие там несутся намного быстрее



P/s Кстати, что случилось со вставкой цитат? Не выделяются от общего текста



[Исправлено: dandiv, 30.07.2020 - 16:09]



[Исправлено: dandiv, 30.07.2020 - 16:11]