Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Парковку строят, щепки летят - благоустройство двора в центре Костаная стало причиной конфликта между жильцами
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Парковку строят, щепки летят - благоустройство двора в центре Костаная стало причиной конфликта между жильцами
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39499

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 30.07.20 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Деревья во дворе между домами № 101 по пр. Аль-Фараби, № 99 по ул. 1 Мая и № 102 по ул. Чехова начали рубить 28 июля. Причина - желание части жильцов ставить свои автомобили на обустроенную парковку рядом с их подъездами. Однако другой части жильцов эта инициатива очень не понравилась.
Читать новость>>
§ drakon
Re: Парковку строят, щепки детят - благоустройство двора в...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19708

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 30.07.20 - 18:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прочитал, эту чушь.
Почти на каждую машину - упало дерево.
Сколько деревьев в год - падает в КОстанае,
на машины? ЖКХ - может сказать?
Или Управление Полиции?... :-o
Профайл
§ olegggon
Re: Парковку строят, щепки детят - благоустройство двора в...
olegggon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1111

Регистрация:
01.07.11
Отправлено: 30.07.20 - 19:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Щепки детят исправьте
Профайл
§ abaika95
Re: Парковку строят, щепки детят - благоустройство двора в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4574

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 30.07.20 - 19:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Сколько деревьев в год - падает в КОстанае,на машины? ЖКХ - может сказать?Или Управление Полиции?./




Вам из Германии какая разница?)
Ущерб возмещать будете?)
Профайл
§ drakon
Парковку строят, щепки детят - благоустройство двора в центре Костаная стало приничной конфликта между жильцами
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19708

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 30.07.20 - 19:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Вам из Германии какая разница?) Ущерб возмещать будете?)

Автомобили надо - страховать. А не деревья - пилить... 8-) :-o
Профайл
§ Rexyn
Re: Парковку строят, щепки летят - благоустройство двора в...
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений:
228

Регистрация:
22.11.17
Отправлено: 30.07.20 - 21:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
olegggon:
Щепки детят исправьте

Спасибо, исправили
Профайл
§ Нурбанчик
Парковку строят, щепки летят - благоустройство двора в центре Костаная стало причиной конфликта между жильцами
Нурбанчик


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1950

Регистрация:
25.05.11
Отправлено: 30.07.20 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
НГ:
Многие жильцы дали добро, разрешение на снос деревьев, строительство парковки

Странное определение от "старшего" по многоквартирному дому. Есть критерий, как определенное количество жильцов, например не менее 80% за спил дерева, как у нас например в доме. Многие это начинается с 50,01%. Почему от таких "старших" нет более четкого критерия согласившихся?
Это не "старший" а прихвостень чей-то. Действительно со степи однако :-o , деревья им помешали. У нас в доме при голосовании против запрета стоянки личного транспорта у дома на придомовой проезде, большинство проголосовали против стоянки, тем более большинство жильцов с машинами,хотя при этом семей с детьми больше половины. :lol: ставим все на платной стоянке, цена вопроса во благо детей -2 тыс.руб. в месяц за машиноместо.

[Исправлено: Нурбанчик, 30.07.2020 - 21:37]
Профайл
§ electro
Re: Парковку строят, щепки летят - благоустройство двора в...
e


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
324

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 30.07.20 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У этого Владимира
фамилия
случайно не Воланд?
Профайл
§ abaika95
Re: Парковку строят, щепки летят - благоустройство двора в...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4574

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 30.07.20 - 22:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странная статья вообще, большинство за спил деревьев во дворе) а как кронируют вдоль улиц так все возмущаются в чем логика?
Профайл
§ yudjin
Парковку строят, щепки летят - благоустройство двора в центре Костаная стало причиной конфликта между жильцами
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6803

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 30.07.20 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нурбанчик:
ставим все на платной стоянке, цена вопроса во благо детей -2 тыс.руб. в месяц за машиноместо.

ну у нас же как... большинство автовладельцев душит 2 вещи... жаба- за оплату автостоянки и лень - идти в гараж. Поэтому свою ж...у они непременно хотят грузить около подъезда с бесплатной парковки... Ну и еще момент показушности и меренья пис...ми, т.е корытами.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 24, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 23
Зарегистрированные пользователи: Сыкымы

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 68
Пользователей: 0
Всего: 68

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2020
- 48 Queries | 60 Files Loaded: 544.22 Ko | Raw HTML: 68.94 Ko -