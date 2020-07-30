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≡ Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39499

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 30.07.20 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный санитарный государственный врач Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление, в котором определила правила ношения защитных масок. В случае нарушения применяется административные меры к виновным.
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§ abaika95
Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4574

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 30.07.20 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ну испанский грипп и косил молодых именно по причине их сильного иммунитета, тогда просто не было стероидов./


Косил по причине сильного иммунитета? Разве не должно быть наоборот?
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