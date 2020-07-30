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≡ Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39499

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 30.07.20 - 14:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный санитарный государственный врач Айжан Есмагамбетова подписала новое постановление, в котором определила правила ношения защитных масок. В случае нарушения применяется административные меры к виновным.
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§ Vit
Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане
Vit


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9640

Регистрация:
09.02.12
Отправлено: 30.07.20 - 17:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Елена Пикельная:
Я езжу на машине с клиат контролем. Неспосло. Маски у меня были с первого дня. Антисептик я первый в колектив не стыжась пользоваться начал. Некоторые даже посмеялись. Иногда думаю, да лучше б лучше курил и бухал с общих стаканов.
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§ Козлов я
Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1604

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 30.07.20 - 18:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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§ shootnix
Re: Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане
s


(Пользователи)
Сообщений:
25

Регистрация:
14.05.20
Отправлено: 30.07.20 - 18:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
1919 уже молодых давай забирать

Ну испанский грипп и косил молодых именно по причине их сильного иммунитета, тогда просто не было стероидов. Сейчас стероиды есть. Если бы тогда были, то смертность было сильно ниже.
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§ shootnix
Re: Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане
s


(Пользователи)
Сообщений:
25

Регистрация:
14.05.20
Отправлено: 30.07.20 - 19:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
не указана что именно медицинская маска.а маски бывают разные.как известно.

Сказано, что защитная маска. Вообще N95 или FFP3 - это не медицинская маска, а их юзают медики, например.
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§ Змея Подколодная
Re: Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1182

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 30.07.20 - 19:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Ношение защитных масок для населения обязательно
"Ношение защитных масок для населения за пределами закрытых помещений (на улице) рекомендовано для того

Так рекомендовано или обязаны?
Думала разум победил, но нет, опять обострение началось.
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§ Козлов я
Re: Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1604

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 30.07.20 - 20:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Думала разум победил, но нет, опять обострение началось.
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§ electro
Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане
e


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
324

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 30.07.20 - 20:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
говорю ж, это называется короновирус мозга

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уберите аватар

[Исправлено: electro, 30.07.2020 - 20:19]
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§ alex_60
Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8975

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 30.07.20 - 21:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Я езжу на машине с клиат контролем.


Сейчас такие машины не в тренде.
Если только с отлюченным клима, и открытыми окнами.
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§ alex_60
Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8975

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 30.07.20 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как бы про это.
42500 заменят в августе
21250. Президент сказал.

[Исправлено: alex_60, 30.07.2020 - 21:31]
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§ alex_60
Re: Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8975

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 30.07.20 - 21:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так что носите четыре кюпюры по двадцать,
Их сразу четвёртым пречислят.
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§ Muad Dib
Re: Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане
M


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
72

Регистрация:
24.04.19
Отправлено: 30.07.20 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В автобусах отдельные кадры без масок. Водилы тоже не все маски носят. Вот этих товарищей, считаю, нужно штрафовать. Но проверяющие на заходят в автобусы (иначе бы боялись и все носили маски). А завтра какой-нибудь ППСник "докапается" до меня, идущего по улице в одиночку, почему я не ношу маску. В лучшем случае отделаюсь устно, а может еще и штраф 80 тысяч навесит? :-x
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§ Козлов я
Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1604

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 30.07.20 - 22:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
42500 заменят в августе 21250. Президент сказал.


Тогда и штраф пусть половинят. :-x
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§ alex_60
Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8975

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 30.07.20 - 22:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Время 22.20
Дети во дворах, смотрю с с двух сторон дома, на самокатах с лампочками или чем там, осваивают дороги во дворе, по которым днем ездят автомобили.
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§ alex_60
Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8975

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 30.07.20 - 22:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:
Тогда и штраф пусть половинят


Нет. Штрафовать надо тех, кто в это время
Продаёт, нарушая, их надо.они же черта лысого продать готовы, хоть что. Нажиться.
Ходят по складской без масок, потом все это тащат в магазин.
Но не все конечно.
Есть приличные.
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§ alex_60
Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
8975

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 30.07.20 - 22:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так ответа и нет.
Запрещение всего
Или просто пятница
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