Muad Dib Re: Ношение маски на улице стало обязательным в Казахстане #25 M





(Полноправные пользователи) Сообщений: 72

Регистрация: 24.04.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:02 В автобусах отдельные кадры без масок. Водилы тоже не все маски носят. Вот этих товарищей, считаю, нужно штрафовать. Но проверяющие на заходят в автобусы (иначе бы боялись и все носили маски). А завтра какой-нибудь ППСник "докапается" до меня, идущего по улице в одиночку, почему я не ношу маску. В лучшем случае отделаюсь устно, а может еще и штраф 80 тысяч навесит?