Цитата: Козлов я:

Тогда и штраф пусть половинят



Нет. Штрафовать надо тех, кто в это время

Продаёт, нарушая, их надо.они же черта лысого продать готовы, хоть что. Нажиться.

Ходят по складской без масок, потом все это тащат в магазин.

Но не все конечно.

Есть приличные.